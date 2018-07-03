睜眼説瞎話、萬事推給假新聞 政策辯護就得幹話連篇？

2018-07-03 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



行政院長賴清德發長文解釋「非核家園」政策並非躁進，盼外界不要再把「備載容量剩得不夠多」渲染成缺電。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨備戰年底縣市長選舉，加緊腳步改革拚政績，不過有時官員為了辯護政策，發言卻被認為「脫離現實」，經常遭在野黨或網友調侃。最近行政院長賴清德對外解釋「非核家園」政策並非躁進，也盼外界不要再把「備載容量剩得不夠多」渲染成缺電，此番言論就被名嘴黃創夏反諷：「院長沒有智商問題，只是腦子太小。」

賴清德強調沒缺電 只是「剩不夠多」

賴清德上月29日出席財政部107年稅務節慶祝暨表揚大會，談及外界關心的缺電問題，賴清德強調，沒有外界所謂的缺電情況，台灣的電不是不夠用，而是「剩不夠多」。過了幾天，賴清德又在臉書上發千字文，說明民進黨政府推動「非核家園」絕對不是躁進，而是水到渠成、順理成章的規畫。

宅神朱學恒也於臉書引用白蓮教九宮真人日記「我的奮鬥」的一段話來回應賴清德，「千刀砍來千刀卸，萬刀砍來萬刀飛！炮火如飛砂，洋槍當水花！神功護體！神功護體！」更表示「想不到進入二十一世紀之後，我教的新台灣價值神功已經連物理定律都可以扭曲了，真是可喜可賀可喜可賀！不如談談為何都不缺電也一定要蓋深澳火力發電廠吧？」

蔡英文讚台中空氣越來越好 只是被抹黑

總統蔡英文（中）到東區福德祠參拜還願，她說，台中空氣越來越好，卻一再被抹黑。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文總統日前到台中視察，她表示，數據顯示台中的空氣品質越來越好，但卻被抹黑成越來越糟，她要為市長林佳龍叫屈，「空汙法」是台灣有史以來處理空氣汙染最完整的法規，日後地方與中央聯手，有法律有資源，會讓台中空品更好。接著蔡總統又提到綠川整治很成功，但還是被抹黑，包括有人說綠川的水是自來水，她表示，很多縣市長都來考察綠川，證明林佳龍是會做事的市長。

不過此話引發外界質疑，本名陳啟佑的詩人渡也認為是「睜眼説瞎話！」他表示，台中空汙嚴重是事實，台中人（即使是民進黨人）都很了解。不分黨派，都感受到了。「這是不爭的事實。貴為總統就忘了說真話？」

詩人渡也認為是蔡英文讚台中空氣好是「睜眼説瞎話」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

渡也表示，台中空汙問題，從前任市長胡志強時代就有，火力發電廠也不是胡市長、林市長蓋的。汙染問題早就存在，不是光靠地方縣、市長就能解決的。此外，台中空汙應該有些來自大陸。台中人向台灣中央政府抗議之餘，也應向習近平嗆聲。這樣說，才公平，才正確，才合理。渡也說，「我住台中，生活在空汙中，我和大家一樣，也很緊張。只有小英吸到好空氣，所以，她不會緊張。」

退休校長陳世雄感謝年改 結果被發現領雙薪

最近退休軍公教接到退休重算處分書，普遍瀰漫不滿憤怒的情緒，但明道大學前校長陳世雄退休金被大砍仍然心存感恩，與眾不同，卻被淡江大學全球政經學系主任包正豪揭發是領雙薪的「肥貓」。包正豪說，陳世雄領退休金後，一路當私校校長又當院長，荷包滿滿，哪需要用到退休金。對此陳世雄承認領雙薪是事實，但絕非肥貓，「雙薪是要有能力有付出所得到的報酬」。

陳世雄說，所謂肥貓是不做事、不稱職、領乾薪的人。他在明道大學擔任校長，第一年就讓註冊率提高1倍，設立國學所博士班，學生就業率全國私大第7名，前4名皆為醫學院，如果不計醫學院，明道大學全國第3名。全校學生在校內外，看到他都會問候「校長好」，連前教育部長吳清基都驚訝，他是真正把每個學生當自己孩子看待，「雙薪是要有能力，有付出，所得到的報酬，請問這樣的雙薪有什麼好批評的？」

對此包正豪再批，陳先出來偽善地說砍退休金沒關係，因為自己已經賺飽了，而且還在繼續，被質疑之後，就開始抹黑別人是不理性的攻擊，順便抹紅、抹藍別人；包正豪認為，沒有人想要失態，誰都想要言詞優雅，「但是你先去講一些幹話，被噹後，再來要人家講禮貌，說是做人的基本原則，真的很想問，搶劫下一代機會的行為也是你的做人基本原則？」

軍人年改通過後 蔡英文提醒軍人「不要被假訊息誤導」

蔡英文總統透過「莒光園地」節目喊話，呼籲「不要被手機裡的假訊息所誤導」，退伍軍人反諷「我的退俸被砍是假新聞嗎？」 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

軍人年金改革案三讀後，蔡英文總統出席將官晉任布達暨授階典禮時表示，「歷來政府都想要推動、而沒有做到的改革，我們以堅定的意志達成目標」；另外她又透過「莒光園地」節目指出，軍人年金改革重點就是要從優照顧國軍，如果國軍弟兄姊妹有什麼問題，可以透過軍中與國防部網站直接查詢退撫金方案，「不要被手機裡的假訊息所誤導」。但此話卻引發退伍軍人反彈，反問「我的退俸被砍是假新聞嗎？」

兩周內三起分屍案 徐國勇：台灣治安還是不錯

日前國內兩周內發生三起震驚社會的殺人分屍案，廢死議題再度引發討論。不過行政院發言人徐國勇卻表示，雖然近來發生幾件驚悚的社會案件，但台灣的治安水準在世界上來說還是不錯的，這些不良治安事件都是「零星個案」，執行死刑需要非常謹慎。

對此宅神朱學恆諷刺，徐該得「宇宙最佳公關獎」。朱學恆也說，「這種為國奉獻的現實扭曲力場強大到我都想膜拜了！來人哪，還不重重有賞！」網友們則回應「國家高官只會講幹話？提出具體辦法降低、防範犯罪措施啊」、「再怎樣先進的國家，還是有講幹話的官員。」

林萬億稱年改不會晚景淒涼 10萬變6萬要知足

行政院政務委員林萬億。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

軍公教年金改革新制今年7月上路，清大榮譽教授李家同日前指年改讓自己「晚景淒涼」；不過主責年改的政務委員林萬億說，年改已考量生活保障，設有樓地板，且試算李家同的月退10年後仍逾6萬7000元，「那也不至於晚景淒涼。」

擁有教授年資的林萬億透露，年改後，他的退休金也受到影響，10年大概會減少三成七至三成八；但如同其他教授說的：「從十萬元減為領六、七萬元，應該夠了，知足就夠了。」他強調，這是眾人之事，這是一個經過討論、大多數人都支持的改革，現在應該往前走，國家才會進步，制度才能永續發展，「個人事小，國家體制健全發展事大。」

不過全國公務人員協會理事長李來希批評，主持所謂改革的林萬億不思檢討，現在已有退休老人無法重新調整生活所得的能力，不少退休軍公教打開存摺，發現退休金比預期砍得多，有人第一年就被砍了3萬2000元，「才第一年欸！酸民們還要酸嗎？你們的良心果然是被狗吃了！」