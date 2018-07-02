柯文哲選戰徵才 今公告海選7月8日截止

2018-07-02 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



對於年底選戰佈局，台北市長柯文哲將以海選方式招募競選團隊人事，今天公告。將選出發言人、 社群經營、隨行及組織運營人員、活動企劃人員、議題論述及文稿，另有開放職缺，給想來的求職者機會，條件是「只要您認為所屬專長可以跟阿北一起大冒險」。

履歷書審階段報名截止日為7月8號，進入第二階段面試者， 將於7月13號前通知。 柯文哲強調，除了誠徵年輕人外，他也期待市民前輩們，特別是各行各業的退休朋友，也一起加入團隊，這場選舉才有世代對話的空間、透過彼此相互學習，倡議共享開放的目標。

柯文哲說，讓大家一起大顯身手，創造一個跨世代的政治實驗。全新的選舉文化此刻正在發生！ KEEP IT POSSIBLE！

柯文哲在臉書指出，發言人負責對外發言、推廣政策內容，與媒體溝通聯繫、主持相關活動、蒐集民情反應。Vloger社群經營 ，包括側拍「阿北」活動，以政見政策作為發想創意影音內容，製作宣傳影音和經營社群內容及相關活動。

隨行及組織運營人員則是隨行「阿北」行程，隨時協助處理問題，與各大民間團體接洽、聯繫；活動企劃人員