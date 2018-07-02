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客家公共傳播基金會設董總兩人 綠委說不

2018-07-02 18:12中央社 台北2日電

民進黨團內政政策小組今天邀客委會主委李永得報告財團法人客家公共傳播基金會設置條例草案。政策小組召集人管碧玲說，她不同意草案設董事長、總經理「雙頭馬車」，也還沒定案。

民主進步黨立法院黨團內政政策小組中午邀請客家委員會主任委員李永得到立法院，報告財團法人客家公共傳播基金會設置條例草案。

客委會提出的草案中明定，為落實憲法保障多元文化的精神、傳承客家語言及文化，辦理客家公共傳播事項，依客家基本法規定，設置財團法人客家公共傳播基金會，業務包括客家廣播、影視等製播及經營，及培育客家傳播人才等傳播媒體相關業務。

草案明定，原屬客委會的廣播電台，廣播執照及核配頻率應移轉給客家公共傳播基金會；基金會創立基金為新台幣5000萬元，由客委會編列預算捐助。基金會設董事會，置董事11到17人、董事長一人、監察人3人，並由客委會就社會公正人士、學者專家推舉，提請行政院長遴聘。

草案明定，董事、監察人均為無給職，但董事長為專職；另外設總經理一人，由董事長經公開徵選程序，提請董事會同意，總經理受董事會指揮監督，執行基金會業務。

內政政策小組召集人、民進黨立委管碧玲會後向中央社記者表示，她有向客委會建議董事的遴聘程序，但草案中設有董事長、總經理雙軌，「雙頭馬車，這個我們不同意」，希望不要設計出未來讓他們互相衝突的制度，還是希望回歸總經理制或董事長制。

管碧玲說，目前這是客委會自己的提案，還沒定案，草案也還沒送到行政院會，一定要等下會期才會送到立法院審查。

客委會管碧玲立法院

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