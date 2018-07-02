台灣世代智庫民調：超過五成民眾滿意年改結果

2018-07-02 10:33 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



台灣世代智庫今天公布最新民調，超過6成民眾支持年金改革，不支持者約2成5，滿意這次年改結果的民眾超過5成，另外也有超過5成民眾認為軍公教年改對台灣未來整體發展是正面的。

台灣世代智庫「軍公教年改成果評價」民意調查結果，調查顯示，64.2%民眾支持年金改革，不支持者占25.3%，55.0%的民眾滿意這次的年改成果，不滿意者占38.9%，有57.5%的受訪者認為軍公教年改對台灣未來整體發展是正面的，認為是負面者占34.7%。

蔡英文總統因為年改向退休軍公教致歉，民調顯示，48.1%的民眾認為蔡總統針對年改造成退休軍公教不便致歉是有誠意的做法，認為沒有誠意的民眾占44.7%；對於這次年改目的是要「要讓人才長留久用、退休基金能夠永續發展，以及避免對退休軍公教造成重大衝擊」，贊成的民眾占54.5%，不贊成者占40.8%。

另外，民調結果顯示，67.9%的民眾認為蔡總統完成軍公教年改展現改革決心，持反對意見者占25.9%。57.4%民眾認為年改是蔡政府重大政績，認為不是者占38.8%；有國民黨立委表示若國民黨在2020年大選奪回政權，「該改的都會改回來」，贊成者有28.8%，不贊成者65.4%。

民調也顯示，蔡英文支持度48.2%，不支持者占47.8%，滿意度則是40.9%，不滿意者占56.4%。