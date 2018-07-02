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土耳其崩潰貨幣：強人總統收割的經濟危機

影／中研院院士大合照 民眾鬧場：蔡英文還我退休金

2018-07-02 10:26聯合報 記者何定照╱即時報導

中央研究院院士會議今天開幕，總統蔡英文出席，舉行院士大合照時，有民眾在一旁高喊「蔡英文還我退休金」，媒體瞬間湧上，蔡的隨扈也立即把他架開。

中央研究院院士會議今天舉行開幕典禮，教育部前部長吳茂昆也到場。記者余承翰／攝影
中央研究院院士會議今天舉行開幕典禮，教育部前部長吳茂昆也到場。記者余承翰／攝影
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退休金蔡英文年改

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