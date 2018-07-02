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勇哥建議小英申辦世足：辦國際運動賽事有助連任

2018-07-02 07:56聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

陳水扁。本報系資料照／記者劉學聖攝影
陳水扁。本報系資料照／記者劉學聖攝影
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前總統陳水扁化身的「勇哥」，在臉書「新勇哥物語」第154期中發表對世界盃足球賽的想法指出，辦好國際大型運動賽事有助連任，盼蔡政府能提出申辦FIFA世界盃足球賽的長遠計畫。

勇哥指出，2018年第21屆國際足總世界盃的賽事，於2018年6月14日至7月15日在俄羅斯舉行，共進行64場對戰。2018年世界盃正式申辦國家包括英格蘭、俄羅斯、比利時與荷蘭（聯合申辦）及西班牙與葡萄牙（聯合申辦）。原本墨西哥與印尼亦有意申辦，惟墨西哥其後撤銷申請，印尼則被國際足總評定不符合資格而遭拒絕申請。經過正式投票後，國際足總宣布俄羅斯成為2018年世界盃主辦國。

根據國際足總禁止同一洲連續主辦兩屆世界盃的規則，因此2022年世界盃不可能由歐洲國家申辦。

申辦2022年賽事主辦權的國家包括美國、韓國、日本、澳大利亞及卡達。國際足聯最終選出卡達為2022年世界盃足球賽主辦國。成為繼日本和韓國後，第三個主辦世界盃足球賽的亞洲國家，也是首個主辦的西亞國家，同時亦是首個國家足球隊未曾參與世界盃決賽周的主辦國。

勇哥說，卡達面積只有台灣1/3，人口不到台灣1/10的中東小國卡達都可以申辦世界盃足球賽，台灣也能嗎？

勇哥提出，2006年7月曾在總統府《阿扁總統電子報》提議，由政府出資200萬美金送20位小朋友到巴西足球學校訓練10年，並訂下2018年台灣打進全球32強的目標。

勇哥指出，由政府選拔20位、年齡不超過10歲、體能優異的小朋友，提供每人每年1萬美金的公費，送到巴西最好的足球學校訓練10年，全部經費不超過200萬美金，畢業後並幫助爭取到世界第一流的職業球隊踢球，目標訂在2018年台灣要打進全球32強，揚威於世界盃。剛好就在今年。

勇哥說，當時任內非常重視台灣參與國際體育賽事。2009年高雄世運，就是阿扁總統任內極力爭取到的。並以代言人身分力挺到底，宣示高雄世運不是地方小事，而是台灣國家大事。2009年台北聽障奧林匹克運動會（聽奧），阿扁也出力甚多，紀政還寫信到土城感謝阿扁。阿扁始終認為運動是最不政治的。台灣正式外交處境艱困，體育外交多少可以彌補不足！

勇哥表示，2006年阿扁在總統府對甫當選的高雄市長陳菊說，辦好高雄世運，是連任的最大保證。果不其然，高雄世運大成功，陳菊的聲望也推上從政生涯的最高峰。

勇哥認為，同樣的話，阿扁也跟北市長柯文哲說了。辦好台北世大運，是連任成功的一半！柯文哲民調居高不下與世大運經辦成功不無關係。接下來只盼蔡政府能提出申辦FIFA世界盃足球賽的長遠計畫，則台灣是幸！

世足賽

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