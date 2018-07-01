親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
軍公教年改爭議
文大宿舍案爭議
九合一選戰焦點
農產品價格崩盤
政治
軍事
綜合

世足／開賽12分鐘俄羅斯烏龍球 西班牙1:0領先

獨／70歲失智婦顧93歲失智母 事事必須靠三份筆記

賴清德發千字文：非核家園絕非躁進、不應渲染缺電

2018-07-01 22:24聯合報 記者丘采薇╱即時報導

台灣是否缺電最近引發熱議，行政院長賴清德在臉書上發長文說明，民進黨政府推動「非核家園」絕對不是躁進，而是水到渠成、順理成章的規劃，他也希望外界不要再把「備載容量剩得不夠多」渲染成缺電。

賴清德表示，最近，有媒體大篇幅批評政府的能源政策「躁進」，並提出可能缺電的質疑；也有媒體人士錯誤地引用我的談話，而造成不正確的誤解。因此他整理了過去能源政策推動歷程和事實，向大家做一個完整的說明。

他說，首先，推動非核家園，真的是躁進的政策嗎？事實上這是一個穩健漸進的歷程。2011年日本311福島核災後，馬前總統就宣布，確認核一、核二、核三不延役（核一廠1號和2號機將於2018年12月及2019年7月除役、核二廠1號和2號機將於2021年12月及2023年3月除役、核三廠1號和2號機將於2024年7月及2025年5月除役），也就是到2025年5月，現有的三座核電廠都必須除役；後來，在2013年，同樣在馬前總統任內，立法院經朝野協商取得共識，核四不再增加預算也不放燃料棒，省下原本要追加的預算約478億，2014年4月，前行政院長江宜樺更對外宣布，核四在安檢後封存。可見這是跨越不同政黨執政，所共同形成的決策。2017年1月，立法院三讀通過「電業法」修法，明文要求政府必須落實執行「核一、核二、核三廠如期除役及核四廠不運轉」。因此台灣將在2025年自然進入非核家園，這是水到渠成順理成章的規劃，絕對不是「躁進」。

賴清德也說，其次，有企業家對缺電表達憂心，更有網路名嘴指稱：「政府硬拗，不肯面對問題」，但事實上根據經濟部的報告，在供電方面，上周四全台用電尖峰量負載為3544.7萬瓩，系統供電能力為3779.1萬瓩，備轉容量率為6.61%；上周三的尖峰負載為3512.2萬瓩，供電能力則為3753.6萬瓩，備轉容量為6.88%，而上周五的備轉容量率也有6.62%。（備轉容量率的定義：用來衡量每日供電可靠度的指標），也就是說，以100%的發電量來說，目前僅使用了約94%，發電能力大於使用量，還有6%的剩餘電量，只是尚未達到政府設定的10%的目標，「所以我說剩得不夠多，但這不應被渲染成缺電。」

賴清德說，今年的備轉容量率，可望穩定維持在6%以上，至於備用容量率，去年僅7.2％，目前平均則超過11％。明年各新建的機組，包括大林新1號機、2號機，林口新三號機，通霄新1號機、新2號機，大潭新7號機陸續併聯發電後，可順利達到10%的備轉容量率、15%的備用容量率的目標。這表示而政府已規劃完整的能源轉型路徑圖，配合搭配太陽光電與風力等多元再生能源，在穩定供電的前提下推動能源轉型。

賴清德解釋，能源轉型過程中，必須在確保電力穩定供應，與能源安全兩大前提下，規劃合理的能源配比。行政院的能源轉型政策，是依據蔡英文總統在2017年宣示，中長期能源配比為「2025年實現再生能源占比達20％、天然氣50％、燃煤30％的發電結構，且能穩定供電」。目前我國能源發電整體配比核能發電佔12-15%，再生能源約佔5%，核能發電12-15%的部分，將以再生能源逐步取代。其中風力發電6.7GW正順利推動，至於太陽光電目標20GW的發電容量，其中17GW是地面型太陽能、3GW是屋頂型太陽能，進度都依照規劃的期程，另外也會開發地熱和小水力發電。

最後，賴清德指出，行政院有完善的策略與路徑圖，在能源轉型的過程中，可確保穩定供電。行政院具體解決產業五缺問題，已受到企業的肯認，台積電、華邦電都持續加碼在台南與高雄的投資。我們有十足的信心，不會讓缺電問題，成為人民擔憂的問題，更不會讓缺電成為台灣發展的障礙。

賴清德再生能源核四

相關新聞

中研院院士晚宴三院長同桌 管中閔吳茂昆未出席

2018-07-01 19:31

核廢料無解所以很貴？ 核四前廠長：蔡總統您真的錯了

2018-07-01 19:15

小英訪綠川喊卡警力重新布署 基層譙：忙翻了

2018-07-01 12:47

蔡英文訪綠川喊卡 反年改預言：去成功嶺有人會丟鞋

2018-07-01 13:11

拚反核食公投連署 國民黨：目標45萬份

2018-07-01 20:53

野生水牛伯被民眾捕獲 滿頭白髮路過西門町

2018-07-01 18:52

陳師孟被要求迴避查案 高涌誠聲援提案討論

2018-07-01 17:59

傳青年活動中心違規 救國團：並無不當

2018-07-01 16:54

梅健華貼近台灣社會 立委讚滿分外交官

2018-07-01 15:57

總統車隊到光復新村 反年改埋伏路旁高分貝嗆：下台

2018-07-01 15:37

是否再選總統 馬英九：不答覆不評論

2018-07-01 14:07

影╱全民拔菜台南誓師 警舉牌警告

2018-07-01 13:58

中華台北正名為台灣隊？ 國際奧會告訴你不行

2018-07-01 12:29

【重磅快評】誰有資格領雙薪？ 原來標準他們說了算！

2018-07-01 12:12

指南宮慶典「大咖」群聚 柯文哲、馬英九互動冷

2018-07-01 11:31

蔡英文的台灣價值 李艷秋：成人民思想審判血滴子

2018-07-01 09:30

搶當「省」長換來補助變少 林右昌嘆：懲罰好學生

2018-07-01 08:20

陸戰隊協防AIT？ 美：一中政策未變

2018-07-01 00:34

脫貧也要獎勵 中央補助款規定應修改

2018-07-01 00:27

縣市財政變好補助變少…懲罰好學生？

2018-07-01 00:16

金門大橋興建工程延宕 馬英九：確實曾被稱選舉浮橋

2018-06-30 18:48

加拿大國慶節 駐台代表：台加有3主要連結

2018-06-30 18:44

把2025非核當神主牌？ 馬英九：蔡政府非常不聰明

2018-06-30 18:42

學馬哈迪回鍋再選總統？ 馬英九：我才68歲

2018-06-30 16:42

年金改革推手柯建銘：以後沒比這個更難的法案了

2018-06-27 16:12
看更多

熱門文章

【長知識】軍人年改上路 為何退俸被減幅度超乎預期？

2018-07-01 15:54

年金新制今天上路 退軍一早就衝台銀ATM

2018-07-01 11:39

蔡英文民調直落 勇哥：雙北恐成雙輸

2018-07-01 08:43

林萬億曝月退少近四成 李來希諷：愈改愈富貴

2018-07-01 13:43

被指肥貓 陳世雄：雙薪是要有能力有付出所得到的報酬

2018-07-01 06:41

【重磅快評】誰有資格領雙薪？ 原來標準他們說了算！

2018-07-01 12:12

陳世雄批反年改的人 「不只拖垮政府也拖垮國家」

2018-07-01 10:03

姚文智批柯P忘恩負義 孫大千：是綠營搭柯便車

2018-07-01 09:43

追求不成侯友宜貂蟬變母豬 葉毓蘭：民進黨別丟人現眼

2018-07-01 09:55

新制年金上路第一天退軍怒 國防部出面安撫了

2018-07-01 14:24

中華台北正名為台灣隊？ 國際奧會告訴你不行

2018-07-01 12:29

蔡英文台中綠川行突喊卡 反年改譏：會怕就好！

2018-07-01 10:19

小英訪綠川喊卡警力重新布署 基層譙：忙翻了

2018-07-01 12:47

核廢料無解所以很貴？ 核四前廠長：蔡總統您真的錯了

2018-07-01 19:15

國民黨桃市長換人選？地方發牢騷啦

2018-07-01 00:43

總統車隊到光復新村 反年改埋伏路旁高分貝嗆：下台

2018-07-01 15:37

胡幼偉：民進黨才6月就丟24萬票 乾脆別選算了

2018-07-01 13:58

「老縣長拿老案」打選戰 綠基層憂：民調因此「衝」不起來

2018-07-01 12:07

野生水牛伯被民眾捕獲 滿頭白髮路過西門町

2018-07-01 18:52

蔡英文：台中空品好綠川成功 林佳龍一直被抹黑

2018-07-01 18:05

國防部宣告：完成廿餘萬份退除給與重新計算通知函交寄

2018-07-01 06:10

蔡英文的台灣價值 李艷秋：成人民思想審判血滴子

2018-07-01 09:30

燕子民調節節高 台中強龍困淺灘

2018-07-01 18:28

民進黨議員參選人選情告急？ 綠委：整體聲勢不如上屆

2018-07-01 11:25

竹縣長提名圓滿解決？ 林為洲：兄弟爬山各自努力

2018-07-01 00:43

爭取曝光… 姚文智猛攻柯 恐內傷

2018-07-01 00:53

北市府明認定文大宿舍爭議 侯友宜：該解約就解約

2018-07-01 10:47

蔡英文訪綠川喊卡 反年改預言：去成功嶺有人會丟鞋

2018-07-01 13:11

軍改草率上路 眷村里長：退伍軍人會用選票表達不滿

2018-07-01 16:10

中研院院士晚宴三院長同桌 管中閔吳茂昆未出席

2018-07-01 19:31

影╱全民拔菜台南誓師 警舉牌警告

2018-07-01 13:58

文大案效應… 藍：凝聚藍支持者 綠：影響中間選民

2018-07-01 00:39

救完香蕉換鳳梨！ 中油再扮救火隊 加油站開賣鳳梨

2018-07-01 00:13

年改爭議…包正豪嗆陳世雄：心虛就抹黑栽贓 真的好棒棒

2018-07-01 19:22

前大學校長感恩挺年改 李來希批無情調侃退休人員

2018-07-01 20:02

AIT任職三年 梅健華離任後最感到遺憾的是這件事

2018-07-01 10:09

年改上路 扣多少？退伍軍人忙刷存摺

2018-07-01 13:39

不被摸頭 鳳梨農友：抗議到底

2018-07-01 00:08

文大宿舍爭議侯友宜滅火 段宜康：不能只等市府解釋

2018-07-01 11:44

蔡總統民調低 陳水扁：年底可能「雙北雙輸」

2018-07-01 13:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top