賴清德發千字文：非核家園絕非躁進、不應渲染缺電

2018-07-01 22:24 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ╱即時報導



台灣是否缺電最近引發熱議，行政院長賴清德在臉書上發長文說明，民進黨政府推動「非核家園」絕對不是躁進，而是水到渠成、順理成章的規劃，他也希望外界不要再把「備載容量剩得不夠多」渲染成缺電。

賴清德表示，最近，有媒體大篇幅批評政府的能源政策「躁進」，並提出可能缺電的質疑；也有媒體人士錯誤地引用我的談話，而造成不正確的誤解。因此他整理了過去能源政策推動歷程和事實，向大家做一個完整的說明。

他說，首先，推動非核家園，真的是躁進的政策嗎？事實上這是一個穩健漸進的歷程。2011年日本311福島核災後，馬前總統就宣布，確認核一、核二、核三不延役（核一廠1號和2號機將於2018年12月及2019年7月除役、核二廠1號和2號機將於2021年12月及2023年3月除役、核三廠1號和2號機將於2024年7月及2025年5月除役），也就是到2025年5月，現有的三座核電廠都必須除役；後來，在2013年，同樣在馬前總統任內，立法院經朝野協商取得共識，核四不再增加預算也不放燃料棒，省下原本要追加的預算約478億，2014年4月，前行政院長江宜樺更對外宣布，核四在安檢後封存。可見這是跨越不同政黨執政，所共同形成的決策。2017年1月，立法院三讀通過「電業法」修法，明文要求政府必須落實執行「核一、核二、核三廠如期除役及核四廠不運轉」。因此台灣將在2025年自然進入非核家園，這是水到渠成順理成章的規劃，絕對不是「躁進」。

賴清德也說，其次，有企業家對缺電表達憂心，更有網路名嘴指稱：「政府硬拗，不肯面對問題」，但事實上根據經濟部的報告，在供電方面，上周四全台用電尖峰量負載為3544.7萬瓩，系統供電能力為3779.1萬瓩，備轉容量率為6.61%；上周三的尖峰負載為3512.2萬瓩，供電能力則為3753.6萬瓩，備轉容量為6.88%，而上周五的備轉容量率也有6.62%。（備轉容量率的定義：用來衡量每日供電可靠度的指標），也就是說，以100%的發電量來說，目前僅使用了約94%，發電能力大於使用量，還有6%的剩餘電量，只是尚未達到政府設定的10%的目標，「所以我說剩得不夠多，但這不應被渲染成缺電。」

賴清德說，今年的備轉容量率，可望穩定維持在6%以上，至於備用容量率，去年僅7.2％，目前平均則超過11％。明年各新建的機組，包括大林新1號機、2號機，林口新三號機，通霄新1號機、新2號機，大潭新7號機陸續併聯發電後，可順利達到10%的備轉容量率、15%的備用容量率的目標。這表示而政府已規劃完整的能源轉型路徑圖，配合搭配太陽光電與風力等多元再生能源，在穩定供電的前提下推動能源轉型。

賴清德解釋，能源轉型過程中，必須在確保電力穩定供應，與能源安全兩大前提下，規劃合理的能源配比。行政院的能源轉型政策，是依據蔡英文總統在2017年宣示，中長期能源配比為「2025年實現再生能源占比達20％、天然氣50％、燃煤30％的發電結構，且能穩定供電」。目前我國能源發電整體配比核能發電佔12-15%，再生能源約佔5%，核能發電12-15%的部分，將以再生能源逐步取代。其中風力發電6.7GW正順利推動，至於太陽光電目標20GW的發電容量，其中17GW是地面型太陽能、3GW是屋頂型太陽能，進度都依照規劃的期程，另外也會開發地熱和小水力發電。

最後，賴清德指出，行政院有完善的策略與路徑圖，在能源轉型的過程中，可確保穩定供電。行政院具體解決產業五缺問題，已受到企業的肯認，台積電、華邦電都持續加碼在台南與高雄的投資。我們有十足的信心，不會讓缺電問題，成為人民擔憂的問題，更不會讓缺電成為台灣發展的障礙。