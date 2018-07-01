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童軍全國大露營 蔡總統給三個期許

2018-07-01 22:10中央社 台中1日電

總統蔡英文今天出席「2018全國大露營」開幕典禮，和來自17國、1萬2000名童軍齊聚成功嶺。蔡總統除給予童軍伙伴三個期許外，也希望透過活動，童軍伙伴在人生中留下難忘經歷。

中華民國童軍第11次全國大露營在6月30日至7月6日在台中市成功嶺陸軍營區舉行，有17國、1萬2000名童軍參加。在倒數聲中宣告大露營正式開始，各國童軍會旗依序進場，在中華民國童軍總會理事長兼這次大露營營主任林右昌帶領下高唱中華民國國歌。

蔡總統出席開幕典禮致詞表示，童軍總會在睽違7年後再度舉辦全國大露營，很高興今晚有來自17個國家的童軍夥伴和貴賓共襄盛舉，她以總統和童軍總會會長身分，向各國代表團表達最誠摯歡迎。

總統說，「童軍匯聚，成功造極」是這次活動主題。成功嶺在台灣人民心中，是一個有很特殊意義的地方，也是過去大專生受訓的集體回憶，今天一起在成功嶺上，讓這場童軍集訓、國際交流的盛會格外有意義。

總統指出，這次的大露營是國內近年來規模最大的童軍活動，她要肯定童軍總會這一年多來辛苦的籌備，才有今天的成果。對於教育部、國防部跟內政部的努力，以及各縣市政府和所轄童軍會的支持，特別是在地的台中市提供的大力協助，以及長久以來許多在童軍領域默默付出的夥伴，總統也致上最深的感謝，「因為有你們，台灣童軍才能不斷的成長茁壯」。

總統也給予童軍伙伴三點期許，包括，第一、勇敢接觸新的人、事、物；第二、學習團隊互助的精神；第三、跟來自各國的朋友多交流。她也鼓勵台灣的童軍伙伴，讓遠道而來的客人更了解我們國家。

「英雄來自四面八方，為崇高理想集合在成功嶺上」，蔡總統指出，童軍伙伴是為了追求理想來到成功嶺，希望未來幾天相聚，這場活動和成功嶺也是大家人生難忘的經歷。

包括世界童軍運動組織秘書長Ahmad Alhendawi、亞太區童軍委員會主席Paul Parkison、中華民國童軍總會理事長暨基隆市長林右昌、台中市長林佳龍，以及國防部長嚴德發、教育部代理部長姚立德都出席今天活動。

這次大露營特別與台中市政府以及國軍合作，設計4條城市探索路線，走訪文心森林公園、萬和宮、豐樂雕塑公園，並結合淨灘、淨山與認識外來植物，分別在麗水漁港、知高圳進行社區服務，提升青少年參與活動興趣，將尊重他人、尊敬自然等理念融入生活中。

露營中華民國教育部

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