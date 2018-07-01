中研院組改會將報告 朱雲漢：會有具體建議

2018-07-01 21:00 中央社 台北1日電



中研院組織與運作改進委員會3日將首次提出報告，傳出組改會將建議評議會組成排除中研院在職人員、改變院長遴選和院士選舉方式等。組改會發言人朱雲漢受訪僅說會有具體建議。

中央研究院第33次院士會議將在7月2日至5日登場，預計有200多位國內、外院士與會。

今年院士會議議程中，中研院組織與運作改進委員會將首次對內提出報告案，由於成員中有前教育部長吳茂昆及中研院士管中閔等人，因此受到外界關注。

自由時報報導，組改會建議評議會組成排除中研院在職人員、改變院長遴選和院士選舉方式，不再由評議會選出最後院長人選給總統任命，改由遴選委員會推薦；院士也不再經評議會選候選人，改由院士選出。

組改會發言人、中研院士朱雲漢今天在院士會議歡迎晚宴開始前受訪表示，屆時的報告案將會有具體建議，提供給院士討論，但詳細內容因還未跟院士報告，因此不便公開。

朱雲漢說，組改會是任務編組，是提供對組織運作改進整體的思考，但組改會成立2年來密集開過4次會議，經過完整跟深度的討論後形成不少共識，將會在報告中提出具體建議。

朱雲漢強調，但共識僅委員會本身，報告後還要經院士討論，委員會提出的建議也不一定會受到多數院士認可。而組改會的任務就到3日報告完就結束了，後續就待院士會議討論。

中央研究院組織與運作改進委員會以研提「評議會組織與功能」、「院長遴選程序」及「院士選舉之候選人產生方式」等三項任務之改進建議，以供中研院參考。