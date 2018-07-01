拚反核食公投連署 國民黨：目標45萬份

2018-07-01 20:53 中央社 台北1日電



國民黨副主席兼秘書長曾永權。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

因應年底九合一選舉，國民黨全面備戰，國民黨副主席曾永權日前除下達積極輔選令外，也針對已進入第二階段的反核食公投案，下達動員連署令，要求達45萬份連署目標。

此外，為複式動員輔選，國民黨不分區立委也將認養輔選的責任區，曾永權將在明天中午邀集不分區立委便當會，進一步討論輔選相關事宜。

由國民黨副主席郝龍斌領銜提案的「你是否同意政府維持禁止開放日本福島311核災相關地區，包括福島與周遭4縣市（茨城、櫪木、群馬、千葉）等地區農產品及食品進口？」公投案已通過中選會初審，現已進入第二階段連署。

中國國民黨日前召開縣市黨部主委會報，根據黨內人士表示，國民黨副主席兼秘書長曾永權在會中下達動員令，要求各縣市黨部依照黨員人數分配連署名額，目標達45萬份。

此外，由國民黨立委盧秀燕領銜提案的「你是否同意以『平均每年至少降低1%』之方式逐年降低火力發電廠發電量？」，以及由國民黨立委林德福領銜提案的「為國民健康，降低燃煤發電引發之空氣污染以及碳排放，您是否同意確立『停止新建、擴建任何燃煤發電廠或發電機組（包括深澳電廠擴建）』之能源政策？」

這兩項反空污公投案，黨內人士表示，中選會預計3日下午開會做出准駁決定，一但通過初審，查對連署人名冊後，最快20日以後將立即啟動第二階段連署作業。

國民黨除全力衝刺公投案連署份數外，曾永權也要求各縣市黨部積極輔選，密集召開固本會報，以「茶湯會」、「米粉會」形式深入基層。

根據公投法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。