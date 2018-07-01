柯P妻想出書 陳佩琪：是夢想要賣得比老公好

2018-07-01 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲出書熱賣，媒體報導「柯妻陳佩琪曾放話接下來換她出書，還說要用版稅拚選戰，柯則苦笑說，（版稅）一定不夠的，自己是跟陳講還是不要寫了。」陳佩琪今在臉書回應說，寫一本書就只是她的夢想，另外一個更遠大的夢想是書能賣得比我那市長老公更好。

陳佩琪說，相信每個人一生中都想寫一本有關自己的書，不論是談自己工作領域的專業也好，或是寫下自己人生精彩的那一頁也罷，哪一天若是夢想成真，想必老時都是彌足珍貴。

陳佩琪說，她從沒找出版社出過書，也不知道一本書能賺多少版稅，不過寫一本書就只是她的夢想，另外她還有一個更遠大的夢想，那就是…哪天書能賣得比那市長老公更好，喔喔，期勉自己哪天夢想成真… 哼哼，市長老公，會怕就好。

陳佩琪說，夫妻在處理家務時，都是分工合作，講到家中理財一向都是由她打理。印象中先生唯一看過一次自己在台大醫院薪資轉帳存摺是數年前的七月，不知是何原因，執政黨的立委擋了教育部的年度預算，台大醫院員工七月的薪水因而無法準時入帳，當時輿論罵翻了，先生也連帶遭殃，因被質疑偷懶沒去醫院工作，還好數天之後預算就解凍了。

陳佩琪說，100年到103年間， 她的理財動作只有一個，就是上銀行網銀看看基金有否賺錢，存單是否到期，若有，就趕快贖回還房貸吧，先生不想債留下一代市民，也不想債留子女，還房貸除了當下的薪水收入之外，過去投資的基金有賺就贖回，2008的金融海嘯，大家都怕了。