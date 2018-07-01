蔡總統：希望更多國際NGO 到光復新村駐點

2018-07-01 20:30 中央社 台中1日電



總統蔡英文下午到台中市霧峰光復新村了解建置「國際非政府組織中心」進度。聯合報系記者黃寅／攝影 分享 facebook

總統蔡英文今天表示，台中市政府將光復新村發展為國際NGO的中心，未來國際NGO在此匯集，對台灣的意義很大，期許更多的國際NGO來此駐點。

蔡總統今天下午南下台中市霧峰區參訪「光復新村、國際非政府組織(INGO)」，並聽取簡報。

蔡總統表示，光復新村是很多台中人記憶的所在，二次大戰後，很多公務人員在此安身立命，這裡是他們的家，對台灣人來講，這裡是一個記憶點，希望在台灣未來的發展中也可以扮演一個角色。

「市府將此處發展為NGO中心是一個很好的想法」蔡總統指出，一步一步來，會有更多的國際組織發現光復新村，不但是台灣的中心點，還有很多設施與人文背景。

蔡總統指出，希望相關部會能夠把國際上的NGO請來這裡看看，讓他們對台灣的努力有所感受，能夠在這裡駐點。

蔡總統說，當國際不同的NGO在此匯集時，台中將變成一個很重要的聚集點，這對台灣意義很大，對亞洲整個區域意義更大。

蔡總統表示，國際NGO中心不只是台中市政府的事，中央政府也應該要投入，並當作重要政策及項目來執行，中央與地方一起合作，讓這個計畫成功，成為台灣與國際連結重要的據點。

蔡總統也接見台中市消防局搜救犬鐵雄、腿腿，蔡總統開心說，「上一次只遠遠看到鐵雄，這次要近觀」，蔡總統還餵食鐵雄、腿腿飼料，鐵雄活潑好動不斷尋覓零食蹤跡，讓蔡總統笑說「鐵雄還是貪吃」。

蔡總統參訪「光復新村、國際非政府組織(INGO)」後，接著前往台中東區參拜信義街福德祠以及全國大露營開幕典禮。