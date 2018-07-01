梅健華貼近台灣社會 立委讚滿分外交官

2018-07-01 15:57 中央社 台北1日電



AIT處長梅健華。 圖／取自ICRT臉書 分享 facebook

美國在台協會（AIT）處長梅健華預定7月中旬離任，他在任的3年內，處事活潑、貼近台灣社會，立委稱讚他是滿分、稱職的外交官。

民進黨立委蔡適應說，梅健華（Kin Moy）具有華裔血統，因此與過去傳統派來的AIT處長比較，對亞洲感情更深厚，而且梅健華會講中文，不需要透過翻譯，更能夠直接了解華裔事務，並忠實傳達台灣想法給美國，讓台美間在政治、軍事上，有了台灣旅行法、國防授權法、軍售等長足的進步。

民進黨立委王定宇說，梅健華是很稱職的外交人員，有效地融入台灣社會，對台灣社會有充分的了解，是值得交的朋友。

時代力量立委林昶佐指出，梅健華在任3年來對台美關係的提升有很多助益，尤其還透過網路媒介發揮活潑創意，大大拉近美國在台協會與台灣民眾的距離。

對於梅健華日前接受媒體訪問時提及「台灣有難美國一定幫」，林昶佐說，覺得很感動。他認為，梅健華是位「滿分外交官」，很高興梅健華這麼喜歡台灣。

國民黨立委江啟臣說，梅健華任職期間相當積極，台美雙方一直都有設法增進關係，台灣民眾感受得到「台美關係拉得更緊」。

民進黨立委羅致政說，梅健華改變了AIT與AIT處長的形象，並拉近台灣與AIT處長的距離，梅健華還打破AIT長久以來制式化、傳統的外交作為，大量使用臉書媒介，讓整個AIT活潑起來，達到公眾外交的目的。

對於即將接任AIT處長的酈英傑（BrentChristensen），江啟臣說，酈英傑是職業外交官出身，在智庫服務過，也曾經在美國在台協會任職，對台灣並不陌生，期待未來台美關係正向發展，這是酈英傑的機會。

他說，台美關係畢竟與兩岸關係連動，在促進台美關係的同時，也希望兩岸關係能不受影響。

林昶佐則對酈英傑寄予期待，他認為，相信酈英傑在現有的基礎下，「一定可以精進台美合作，繼續深化兩國友誼。」

羅致政說，酈英傑曾派駐過台灣，對台灣很了解，可以忠實、不帶偏見的把台灣的訊息帶給華府高層，不像過去有些AIT處長是強烈的政治任命，對台灣特定領導人物有主見，影響對台灣政情的判斷，回報給華府片面的訊息。