蔡英文台中綠川行突喊卡 反年改譏：會怕就好！

2018-07-01 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宏睿 ╱即時報導



總統蔡英文原預定今天下午到台中市參訪光復新村、綠川、成功嶺等地參訪，未料昨天深夜傳出反年改聯盟成員，要以打游擊戰的「惡作劇」，表達陳抗訴求，消息一出，府方與台中市警局十分緊張，連夜沙盤推演，凌晨零時許，台中市政府緊急通知媒體，各參訪點要提早到現場報到安檢，今天上午，市府在通知，總統蔡英文、市長林佳龍取消綠川行程，消息一出，也被反年改聯盟成員譏諷「會怕就好」。

反年改聯盟成員昨天深夜揚言今天總統蔡英文的行程，要以散兵、打游擊戰的方式，在各個參訪點惡作劇，其中綠川整治工程的地點，被台中市警局、國安單位的事前評估，鄰近東協廣場、火車站的商圈，又適逢假日人潮眾多，加上綠川沿岸地形為U字形，「難守易攻」，經昨日本報報導後，府方、台中市警局十分緊張，連夜加派警力，重新規劃，最後府方決定取消因應，只參訪台中市其他三個地點。