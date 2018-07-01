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陳世雄批反年改的人 「不只拖垮政府也拖垮國家」

蔡英文台中綠川行突喊卡 反年改譏：會怕就好！

2018-07-01 10:19聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

總統蔡英文原預定今天下午到台中市參訪光復新村、綠川、成功嶺等地參訪，未料昨天深夜傳出反年改聯盟成員，要以打游擊戰的「惡作劇」，表達陳抗訴求，消息一出，府方與台中市警局十分緊張，連夜沙盤推演，凌晨零時許，台中市政府緊急通知媒體，各參訪點要提早到現場報到安檢，今天上午，市府在通知，總統蔡英文、市長林佳龍取消綠川行程，消息一出，也被反年改聯盟成員譏諷「會怕就好」。

反年改聯盟成員昨天深夜揚言今天總統蔡英文的行程，要以散兵、打游擊戰的方式，在各個參訪點惡作劇，其中綠川整治工程的地點，被台中市警局、國安單位的事前評估，鄰近東協廣場、火車站的商圈，又適逢假日人潮眾多，加上綠川沿岸地形為U字形，「難守易攻」，經昨日本報報導後，府方、台中市警局十分緊張，連夜加派警力，重新規劃，最後府方決定取消因應，只參訪台中市其他三個地點。

「咎由自取」反年改聯盟成員表示，總統蔡英文每次遇到陳抗團體，就只想要「看不到、聽不到」，把陳抗區劃設在人煙罕至的區域，如此一來，陳抗成員當然會改變作戰策略，只要是總統蔡英文公開的參訪行程，就要用「出其不意」的方式，讓總統聽到陳抗的聲音。

總統蔡英文明天在台中市有數個參訪行程，反年改團體已做好沙盤推演，圖為去年7月總統...
總統蔡英文明天在台中市有數個參訪行程，反年改團體已做好沙盤推演，圖為去年7月總統在台中市林酒店參訪時，警民對峙情形。圖／報系資料照
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陳抗蔡英文年改

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