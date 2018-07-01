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蔡英文民調直落 勇哥：雙北恐成雙輸

2018-07-01 08:43聯合報 記者林麒瑋╱即時報導

前總統陳水扁化身的「勇哥」，在臉書「新勇哥物語」發表對選情看法。圖／聯合報系資料...
前總統陳水扁化身的「勇哥」，在臉書「新勇哥物語」發表對選情看法。圖／聯合報系資料照
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前總統陳水扁化身的「勇哥」，在臉書「新勇哥物語中」第153期發表總統蔡英文民調與雙北選情影響看法。「勇哥」指出，民調影響恐成「雙北雙輸」，其他縣市選情雪上加霜。

勇哥表示，根據《美麗島電子報》今年6月民調，蔡英文的施政有25.8％表示滿意，較上次調查上升2.3%，不滿意則是62.3％，較上次調查減少了0.3%，仍是處於低檔狀態。其中泛綠選民滿意蔡英文表現的比例為55.9％，另有34.6％不滿意。若與上月調查相比，代表綠營對蔡英文總統感到失望的比例有微幅攀升的跡象。

勇哥說，最新民調也發現，在台北市，蔡總統的滿意度驟降至20.4％，上月還有31.5%，1個月就掉了11.1個百分點，是繼「桃竹苗」地區之後，滿意度第二低的地區；而不滿意度也飆升了16.1%，從52.3%來到68.4％，同樣也是排在各地區第二高。此外蔡總統在台北市獲得的信任度則從上月的43.3％，瞬間崩跌到此次的19.4％，短短1個月就掉了23.9%。

比較行政院長賴清德在台北市的滿意度。勇哥表示，從上月的43.9％掉到現在的22.9％，整整掉了21個百分點。不滿意度則從上月的35.8％增加至現在的62.5％，飆升了26.7個百分點。即使賴揆台北市的信任度，也從上月的50.7％掉到現在的31.6％，掉了19.1個百分點。

勇哥認為，如果蔡總統施政滿意度仍然拉不起來，全國大環境顯然對姚文智要當選台北市長相當不利。在台北市的小環境，蔡總統與賴院長的施政滿意度，一個月掉了11.1至21個百分點。不滿意度則飆升16至26.7個百分點。在台北市的信任度，短短4個月，總統掉到19.4%，閣揆也掉到22.9％。姚文智要在經濟選民與軍公教占相當比例的台北市脫困突圍，似乎有其難度。

勇哥強調，民進黨在台北市選情若不好，新北市也不會好到哪裡去。「雙北雙贏」可能變成「雙北雙輸」，民進黨期盼年底大選的「領頭羊」不見了，連帶地也會影響原本不容樂觀的其他縣市選情，更加雪上加霜！

勇哥說，民進黨政黨反感度已破5成，來到53.8%，比上月增加4%。創下美麗島國政民調實施以來，負面指數最高的紀錄。比較對國民黨的反感度45.5%，民進黨的負評高於國民黨8.3%。此外民進黨好感度26.5%，比上月增加0.6%。但對國民黨有好感的比例為28.7％，較上月增加了1.9%，顯見對民進黨好感的比例也已經被國民黨追上並逐漸拉開。

民調詢問民眾對蔡英文表示目前台灣經濟是過去20年以來最好的狀況，也就是說比李登輝、陳水扁、馬英九這3位總統任內的經濟表現還要好？勇哥表示，結果顯示相信的比例為13.7％，75.7％表示不相信。泛綠選民，也僅有30.8％相信蔡總統這段話，另有59.3％不相信。而在中立的選民部分，僅有7.7％相信，另有77.7％不相信。

勇哥說，這才是最令人感到憂心的地方，明明各項數據指標表現不錯，怎麼跟國人同胞的感受差那麼多！？好像蔡總統說什麼，多數民眾已經不再相信，是數字統計有問題，還是政府的公信力不足以讓民眾有感？

民進黨民調蔡英文

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