搶當「省」長換來補助變少 林右昌嘆：懲罰好學生

2018-07-01 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



台北市長柯文哲日前宣布，上任後北市還債520億元，脫離千億債務俱樂部，基隆市長林右昌不甘勢弱，跳出來說他還了28億，基隆脫離百億債務俱樂部，還酸柯，有錢人還債有啥了不起，最近遠見雜誌公佈全台各縣市總體競爭力調查，基隆躍升到第9名，並拿下全台財政表現最佳冠桂，把柯P比下去了。

「為什麼你覺得還債很重要？」記者問，因為有些縣市是有借不還的。 林右昌說，還債是他在財政紀律上的自我要求，他希望將來卸任時，基隆人會懷念他這個市長，是個好市長，是負責任的政治人物。

林右昌說，3年前上任基隆市長，基隆財政是有史以來最差的時候，負債124億元，負債比是47%，財政等級第四級，等於是送入加護病房裝葉克膜。

第一次追加減預算，他把市政優先順序做了很大的調整後，還有兩億元可用，他決定先拿來還債，此舉引起黨籍議員群起反對，有人認為過去主政者舉債花錢，為何要編預算去還前朝留下的債務，林右昌力排眾議， 堅持還債。

3年來基隆市政府共減債28.52億元，負債自103年124.29億元至106年時降為95.77億元，負債比率從47.36％，降為39.33％。財政等級從原來倒數的第4級攀升到中段班的第3級。

但百里侯搶當「省」長卻吃到苦頭，台灣財政狀況分為5級，基隆市努力還債，從第4級，升上第3級，第四級中央補助85%，基隆只要自籌15%，可是從第四級升到第三級，中央認為財政改善了只給80%，地方自籌20%，林右昌嘆，財政變好補助變少，根本是在懲罰好學生，而不是獎勵還債。