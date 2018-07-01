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被指肥貓 陳世雄：雙薪是要有能力有付出所得到的報酬

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被指肥貓 陳世雄：雙薪是要有能力有付出所得到的報酬

2018-07-01 06:41聯合報 記者楊德宜╱即時報導

明道大學前校長陳世雄（左二）。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
明道大學前校長陳世雄（左二）。聯合報系資料照／記者王騰毅攝影
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淡江大學全球政經學系主任包正豪日前指明道大學前校長陳世雄是肥貓等批評，陳世雄在臉書澄清，現在又指責他占了年輕教授的位置，剝奪年輕人工作權，「這完全是外行人亂講話。大學的校長、院長是年輕的助理教授、副教授可以擔任的嗎？既然助理教授、副教授都沒有資格擔任校長、院長，何來剝奪年輕人工作權？」

陳世雄說，所謂肥貓，應該是不做事，不稱職，領乾薪的人。他在明道大學擔任校長，第一年就讓註冊率提高1倍，設立國學所博士班，學生就業率全國私大第7名，前4名皆為醫學院，如果不計醫學院，明道大學全國第3名。全校學生在校內外，看到他都會問候「校長好」，連前教育部長吳清基都驚訝，他是真正把每個學生當自己孩子看待，「雙薪是要有能力，有付出，所得到的報酬，請問這樣的雙薪有什麼好批評的？」

陳世雄稍早指，朋友提醒他講真話後，會有很多藍色和紅色網軍的毫無理性的胡鬧、漫罵、攻擊。敢講真話，當然不計毀譽，對這些逆流反應，他早有心理準備。但農事甚忙，將不再回應。特別是反年改的朋友很多，可能會用盡各種不同的方法汙衊，攻擊。「但請大家適可而止，不要失去分寸，也請注意用詞，不要失態，忽略禮貌，這是做人的基本原則」。

包正豪再批，這就是先出來偽善地說砍退休金沒關係，因為自己已經賺飽了，而且還在繼續，然後被質疑之後，就開始抹黑別人是不理性的攻擊，順便抹紅抹藍別人的烏賊一下，他列點問陳世雄，「1你從國立大學退休後，有沒有領退休金？2.你從國立大學退休後，有沒有去私立學校當校長，占人家一個缺？3.你在明道大學當校長的時候，有沒有領退休金，同時還領校長薪水？4.你現在轉任南華院長，是不是還是領退休金，同時還占一個缺？以上這些都是事實吧？請問哪裡汙衊？」

包正豪說，沒有人想要失態，誰都想要言詞優雅，「但是你先去講一些幹話，被噹後，再來要人家講禮貌，說是做人的基本原則，真的很想問，搶劫下一代機會的行為也是你的做人基本原則？」

退休金包正豪醫學院

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