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金門大橋興建工程延宕　馬英九：確實曾被稱選舉浮橋

2018-06-30 18:48聯合報 記者周志豪╱即時報導

立法院預算中心近日點名金門大橋興建工程延宕，前總統馬英九今天出席活動時，也戲稱「金門大橋是選舉浮橋」，選舉時每個候選人都開過支票，但選完就沉下去。不過馬強調，他2007年競選總統時已承諾興建金門大橋，興建方向不會改變。

交通部1992年提出興建全長5.42公里的金門大橋構想，但到2010年興建計畫才完成核定，當時預計興建經費達58.05億元。但計畫核定隔年起，交通部又陸續提出2次變更計畫，工程經費也逐步擴增為73.85億元，但工程至今延宕。

馬英九今天出席由國民黨立委舉辦的第三屆國會青年體驗營時，有家住金門的學生質疑金門大橋只是選舉騙票政見，馬英九也坦言，過去金門大橋確實被戲稱是「選舉浮橋」，但他競選總統時已承諾興建，興建方向已不會改變。

對於工程延宕，馬英九解釋，金門大橋開始興建後，因為海底造橋與在陸上完全不同，工程遭遇沒想到的問題，也因而發覺我們土木河海工程技術相對落後，要興建那樣的橋，要借用大陸技術，又比較敏感，之後開標時又有一些小錯誤，才讓工程一直延後。

但馬英九強調，金門大橋長度是舊金山金門大橋的二倍，連引道達5400公尺，橋身挑高，還可讓大輪船通過，以大小金門間15分鐘船程就可以到，興建聯絡大小金門的金門大橋不是基於純粹經濟考慮，還預期背後有非常大的觀光效益。

立法院預算中心近日點名金門大橋興建工程延宕，前總統馬英九今天出席活動時，也戲稱「...
立法院預算中心近日點名金門大橋興建工程延宕，前總統馬英九今天出席活動時，也戲稱「金門大橋是選舉浮橋」，選舉時每個候選人都開過支票，但選完就沉下去。不過馬強調，他2007年競選總統時已承諾興建金門大橋，興建方向不會改變。記者周志豪／攝影
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金門大橋馬英九

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