把2025非核當神主牌？ 馬英九：蔡政府非常不聰明

2018-06-30 18:42 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



台灣經濟發展停頓，低薪問題難解。前總統馬英九今表示，蔡政府能源政策讓外資與民眾不敢投資是根本問題。馬英九更認為，蔡政府把2025非核家園當神主牌非常不聰明，應以「不缺電、維持合理電價、達成對國際社會減碳承諾」三前提「穩健減核」。

「台灣經濟發展結構有問題，要改善第一要增加投資」。馬英九表示，台灣人錢很多，但都沒有在投資，都放到海外去了，能夠讓他們投資，甚至吸引外資來台增加投資，民眾自然待遇就會變好。

馬英九分析，外資不來台投資，主要是因為對能源政策不確定，像美國台灣白皮書就講到這點，「政府沒有把這個問題解決」；以去年8月這樣停電五小時誰敢來，台積電這種半導體製造廠商，只要耽擱停半分鐘，整個製造產線全廢。

馬英九說，他從來沒有反對非核家園，但不必這麼急，慢一點做，讓相關的替代能源配套措施可順利接上，以「不缺電、維持合理電價、達成對國際社會減碳承諾」三前提「穩健減核」，打造綠能低碳環境，逐步邁向非核家園。

馬英九表示，非核家園是環境基本法第23條明文規定，他完全支持，只是他任內沒有訂時間表；但蔡政府修正電業法後，「明定2025核能要全部Bye Bye」，「把2025非核家園當神主牌」，這是非常不聰明的做法，現在全世界也沒有人這樣搞。

馬英九說，現在全世界用核能的國家愈來愈多，有450個機組運轉中，比日本福島核災發生前還增加15個機組，另外還有57個機組興建中，150個機組規畫中，350個機組建立中；看日本就知道，當初他們受這麼大衝擊後仍決定不廢核，因為貿易會垮。

馬英九說，2010年日本貿易順差達2.6兆日圓，2011年福島核災後，52座機組全廢、停機，大量進口天然氣補充，但天然氣一天要花1億元美金，所以到2014年逆差已到12兆多日圓，吃不消，日本首相安倍晉三一上任就馬上拿掉廢核政策。

馬英九呼籲蔡政府，不要再這麼頑固，當前經濟結構問題不改變，人民薪水不可能高；但再不解決能源不穩定這個問題，民眾與外資就不會來投資，低薪問題當然無法解決。