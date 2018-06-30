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加拿大國慶節 駐台代表：台加有3主要連結

2018-06-30 18:44中央社 台北30日電

7月1日是加拿大國慶日。即將離任的加拿大駐台代表馬禮安今天出席加拿大國慶節活動時表示，活動不僅慶祝加拿大國慶，也慶祝台加之間基於3項主要連結的友誼。

加拿大國慶節由加拿大商會主辦，活動地點在台北市客家文化主題公園。民眾可體驗加拿大音樂、啤酒、美食等加國文化。

7月上旬即將離任的加拿大駐台北貿易辦事處（CTOT）代表馬禮安（Mario Ste-Marie）致詞時表示，今天的活動不僅慶祝加拿大國慶，也慶祝加拿大和台灣的友誼。台加之間的友誼基於3項主要的連結；第一，台加的共享價值，包括民主、人權、法治；第二，台加之間享有密切的貿易關係；第三，台加人民之間的交流。

加拿大商會理事長高克駿（Jean-Christophe Guedon）表示，今天是慶祝加拿大151週年的活動，歡迎大家一起來慶祝。

代表外交部出席的外交部北美司司長陳立國祝賀「加拿大生日快樂」，並表示，台灣和加拿大之間不僅有許多共享價值，兩國間的觀光交流、投資也持續成長；台灣與加拿大的友誼將會長長久久。

同時，陳立國也感謝馬禮安駐台期間對促進雙邊關係的貢獻。

今年的慶祝活動從中午直到晚上9時。除了有台灣、加拿大的樂團表演，與往年一樣，活動將以煙火秀結尾。

商會表示，現場活動還包括騎野牛大賽、加拿大來回機票抽獎活動，以及今年首次登場的吃起司肉醬薯條（poutine）大賽。起司肉醬薯條是加國傳統美食。

加拿大國慶外交部

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