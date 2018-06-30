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化解竹縣長提名爭議 吳敦義會林為洲否認「因人設事」

2018-06-30 12:34聯合報 記者周志豪╱即時報導

國民黨新竹縣長提名爭議露曙光，在立院黨團總召林德福協調下，黨主席吳敦義前天親見爭取提名未果的立委林為洲，當面解釋提名絕無「因人設事」。不過林為洲表示，制度很重要，現階段他仍會繼續爭取代表國民黨參選，但也會沉澱一下，決定下一步怎麼走。

林為洲證實，在林德福等立委熱心穿梭下，他有到黨中央，與黨內高層就近日提名紛擾交換意見。但他也強調，爭取公平制度的立場至今沒有改變，但下周立院休會後，會出國散心思考，剩下部分回國再說，8月民調自辦仍未取消。

應戰新竹縣長，國民黨透過中常會強行撤銷全民調提名機制，逕自提名知名度較低的新竹縣副縣長楊文科，讓民調較高的林為洲不滿，外界也對國民黨違反程序正義做法諸多質疑，黨內氣氛劍拔弩張，甚至一度傳出新竹縣黨部要強勢開除林為洲黨籍。

但上周五林為洲公布自行委外進行的新竹縣長民調時，選擇「缺席」，讓黨內人士感到仍有轉圜空間。黨籍資深立委隨即主動跟林提醒，若林脫黨參選，不僅難以當選，還可能拖累黨新竹縣選情，兩敗俱傷；若楊文科因此敗選，林更要承擔分裂黨的責任。

林為洲當下回應，同意相關說法，並表示他爭取的是制度，他也不想當拖累黨新竹縣長選情罪人。該資深立委在林為洲同意下，將林為洲相關想法告知黨高層，還提醒黨中央後續「按耐」時，「做法要有溫度」，黨務高層也同意與林當面解釋。

之後，這周林德福與黨籍立委陳雪生也介入穿梭邀約，盼平息爭議，前天吳敦義與黨秘書長曾永權在黨中央正式約見林為洲，會見過程，林德福與陳雪生也全程作陪。

據了解，吳敦義當面跟林為洲解釋，他在縣市長提名過程考慮的都是勝選，不會因人設事，就像台東縣長提名人饒慶鈴、屏東縣長提名人蘇清泉與澎湖縣長提名人賴峰偉，黨主席選舉時分別挺黨前主席洪秀柱與黨前副主席詹啟賢，他也一樣秉公提名。

與會人士則頻勸林為洲，一切要往前看，大家要團結讓國民黨站起來，不要只想著當下要怎樣。但也提醒黨高層，黨團都挺林為洲，立院也需要林為洲戰力，明年立委選舉，應確保林為洲提名爭取連任，為黨團留下一員戰將。

林德福受訪時證實，當天會談氣氛很好，雖然林為洲並未具體承諾退讓，但已同意出國散心思考，待林為洲回國後，會再安排與地方要角會談，化解心結。至於黨中央是否確保明年立委選舉續提林為洲爭取連任，與會人士說，「黨中央知道該怎麼做」。

林為洲林德福國民黨

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