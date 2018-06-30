出席王雲五紀念會 馬英九稱與王：算是同行過

2018-06-30 10:46 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



前總統馬英九今早出席「王雲五先生誕辰130周年紀念會」，追憶既是學者又是政治家的王雲五，佩服王19歲時花3年時間把大英百科全書全部讀完，還打趣說現代人愛上網，若上網看完全套恐怕會得白內障，也盼年輕人能多學習王雲五苦學精神。

馬英九致詞時表示，王雲五先生又比他大62歲，他小時候讀王主持的台灣商務印書館書籍，是王對社會貢獻的受益者。他也追憶王從小就沒接受正式教育，但卻知道怎麼努力向學，所以他小時候聽到王的故事都是努力向學故事。

馬英九說，王沒有任何正式學歷，卻能夠指導博士學生；尤其是王在19歲時花3年時間把大英百科全書35巨冊全部讀完，這實在是太厲害；現在大家都在上網，若上網看完全套恐怕會得白內障。

馬還笑說，1912年國父孫中山就任中華民國臨時大總統，特命王雲五在同年元旦起擔任總統府秘書；後來想想，他在70年後也追蔣經國總統擔任蔣的秘書，所以王與他「還算是同行過」。

他也回憶，後來王從事商務印書館工作幾十年，提供很好的出版品給社會，當然也在政界有許多成就；他記得讀大學時，看王出版的書，如「從傳統在現代」等書籍，他到現在還常常當作參考書，尤其當時還有袖珍版，方便讀者可直接放在褲口袋，能有這樣的構想相當不容易。