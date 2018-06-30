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王雲五誕辰130週年 馬英九追憶傳奇一生

2018-06-30 10:37中央社 台北30日電

前總統馬英九今天出席王雲五誕辰130週年活動，追憶這位傳奇人物，更笑稱兩人雖相差60幾歲，但曾先後擔任過總統秘書，「也算是同行過」，盼年輕人多多學習王雲五苦學精神。

知名學者、教育家、出版家王雲五，1888年出生於上海，受限於家境經濟拮据，7歲時兄長由在家中教他讀書，不到5年他便到五金行當學徒，同時到夜校進修英文。

在幾乎沒有正規教育的情況下，王雲五靠著勤奮學習與自修，18歲起當起英文教師，教出胡適之、朱經農等名人，人稱「博士之父」，更和台灣商務印書館結下不解之緣，在此工作長達40年，影響範圍遍及海內外華人。

前總統馬英九今天在「王雲五先生誕辰130週年紀念會」致詞時表示，他從小就讀過許多台灣商務印書館的書，受益良多，而王雲五努力向學的精神，甚至在19歲時就能通讀35巨冊大英百科全書，也令人欽佩。

馬英九笑說，他和王雲五雖然相差60幾歲，但王雲五在國父孫中山擔任中華民國臨時大總統時曾擔任總統府秘書，70多年以後，他也追隨前總統蔣經國擔任秘書一職，開玩笑地表示「也算是同行過」。

馬英九指出，現代已經很少人用紙本字典查詢資料，對於這位了不起的人物了解不多，但王雲五不僅是一名學者、政治家，更是一名傳奇人物，值得年輕人學習，知道苦學還是有機會成功，成就甚至可望超過很多人。

王雲五基金會董事長、台灣商務印書館董事長王春申表示，祖父王雲五在世的92年裡，為世界留下很多珍貴資產，他的治學態度、求學經驗也鼓勵很多人在困難環境中自學，鼓勵社會大眾在面臨困難時應勇於克服，盼能延續祖父精神，繼續貢獻社會。

馬英九蔣經國上海

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