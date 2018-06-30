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前大學校長挺年改 包正豪諷：退休後領雙薪的肥貓

民調其實有兩份 打開參選人口袋...看真正的數字

蔡政府很容易找藉口粉飾太平？扁憂民進黨撞向冰山

2018-06-30 09:09聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

前總統陳水扁今天在臉書新勇哥物語中談這期「新新聞」刊出的文章「綠色鐵達尼號民進黨撞向冰山？」，贊同文章所言，並憂心蔡政府「政務失能，黨務失控」，同時認為總統蔡英文的民調低，推動軍公教年改並非全貌，應該還有其他原因，蔡政府應坦然面對事實，不要

再自我感覺良好，但他發現蔡政府的人很容易找藉口粉飾太平！現賴蔡總統與總統府祕書長陳菊有效整合。

　新勇哥物語引用許多新新聞文章內容，憂心民進黨真的撞向冰山，因此提出「死地脫困的逆轉良方」，要民進黨「攘外必先安內」，首先必須坦然面對事實真相，不要再自我感覺良好，但他發現「蔡政府的人很容易找藉口粉飾太平」。

「勇哥」舉例，日前「致力為公，國政建言」系列民調，52.3%的民眾認為「18%分10年歸零」、「肥貓條款」等改革具合理性，認為不合理的只有32.3%，其中軍公教認為合理的有41%，不合理的有49.2%。這說明了，有人分析蔡總統民調低迷不振並非全因推動年改得罪軍公

教，應該還有其他原因。

「勇哥」表示，1997年民進黨首度贏得過半數12席縣市長，是國民黨在很多縣市分裂的結果。團結不一定會贏，分裂必輸無疑。民進黨的鐵票區和優勢區如宜蘭、雲林等好幾個縣市，內部都有不夠團結的隱憂，有賴蔡總統與府秘書長陳菊發揮領導力，出面作有效的整合；最怕「政務失能，黨務失控」，屆時後果將不堪設想。

陳水扁臉書的「新勇哥物語〕-152—《新新聞》：「綠色鐵達尼號民進黨撞向冰山？」不是危言聳聽！」內容如下：

勇弟：這期《新新聞》刊出「綠色鐵達尼號 民進黨撞向冰山？」的文章。勇哥看了嗎？

勇哥：我不但看了，而且還看了三遍，不僅頗有同感，更覺憂心忡忡！

勇弟：文章說民進黨黨內氛圍詭異，表面故作鎮定，私下楚囚對泣。「民進黨現在最慘的是，鐵達尼將沉未沉，甲板上還在放著優美的音樂，俊男美女們還在翩翩起舞，還是有很多人不相信船會沉。」

「選舉要大敗了，還在吵珍奶不可以用吸管、香蕉怎麼煮來吃、身分證要不要放玉山照片，竟然還有天兵立委主張散播假新聞要關三天，蠢話占盡媒體版面！」

勇哥：最令人擔心的是，文章最後提到，當冰山近在眼前，或許也不能怪黨內派系忙著尋找自己的救生筏，「執政兩年多下來，蔡英文既缺乏執掌大局的企圖心，也不願正視政治就是一種資源分配，她沒有野心也沒能力去驅策自己的黨，朝她設定的戰略目標前進。」不管是年底選情或是兩岸關係，如今蔡政府顯然都「陷入一個平庸困頓的局」，黨政人士坦言：「局沒有布好，很難玩下去！」

「完全執政的民進黨鐵達尼號，如今雷達顯示冰山四面埋伏，想要轉向、脫困恐怕已不容易。」

勇弟：那怎麼辦？難道年底要眼睜睜地看民進黨鐵達尼號真的去撞冰山？

勇哥：看似很難，然而還是有死地脫困的逆轉良方。所謂攘外必先安內。首先必須坦然面對事實真相，不要再自我感覺良好。我發現蔡政府的人很容易找藉口粉飾太平。好比說日前「致力為公，國政建言」系列民調，顯示有52.3%的民眾認為「18%分10年歸零」、「肥貓條款」等改革具合理性。認為不合理的民眾只有32.3%。其中軍公教認為合理的有41%，不合理的有49.2%。這說明了，有人分析蔡總統民調低迷不振，是因為推動年改得罪軍公教，尚非全貌，應該還有其他原因。

勇弟：同一份民調結果也顯示，蔡總統的不滿意度56.3%，比5月8/9日民調的50.2%多出6.1%。其中20～39歲選民不滿意增加9.5%。不偏任何政黨的也增加了6.2%。在滿意度方面，蔡總統26.8%，比5月8/9日下跌8.2%。其中民進黨支持者掉了6.9%，桃竹苗也降了6.8%。

勇哥：民調起起落落，僅供參考。我比較在意的是民進黨內部是否分裂。很像1997年民進黨首度贏得過半數12席縣市長，也是國民黨在很多縣市分裂的結果。團結不一定會贏，分裂必輸無疑。民進黨的鐵票區和優勢區如宜蘭、雲林等好幾個縣市，內部都有不夠團結的隱憂。有賴蔡總統兼主席，與府秘書長菊姐發揮領導力，出面作有效的整合，最怕「政務失能，黨務失控」，後果將不堪設想！

前總統陳水扁今天在臉書表達對民進黨的憂心。圖／聯合報資料照片
前總統陳水扁今天在臉書表達對民進黨的憂心。圖／聯合報資料照片
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民進黨民調鐵達尼號

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