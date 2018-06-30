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美陸戰隊進駐AIT？港媒：踩一中紅線 陸必反彈

2018-06-30 08:34聯合報 記者李仲維╱即時報導

圖為AIT台北辦事處新大樓。法新社資料照
圖為AIT台北辦事處新大樓。法新社資料照
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美國有線電視新聞網(CNN)報導，美國國務院已要求派遣陸戰隊至台灣，以協助防衛美國在台協會(AIT)。香港《中評社》今天發表快評指出，美國不斷挑戰大陸涉台底線，極其危險。

文章指出，大陸已不斷重申、清楚表達嚴正立場，對美國一段時間以來不斷在敏感的涉台問題上挑戰中國大陸的底線保持高度的警惕。

文章稱，在美國把中國列為戰略競爭者的背景下，在中美貿易戰等多方面的角力正在上演之際，也許美國認為打台灣牌的成本小、效果大，但其實最沒有妥協餘地的就是涉台問題。美台關係不斷升溫的嚴重後果，最終會讓美國付出沉重的代價。對台灣來說，不但未蒙其利，反受其害，陷自己於危險的境地。

香港《經濟日報》也評論指出，美國此舉如果屬實，意味變相將AIT地位提升至使領館級，踩一中紅線，勢必引起中方反彈。

中國社科院美國所研究員倪峰接受《環球時報》採訪時表示，美國海軍陸戰隊進駐台灣的消息已炒作多時。按照美國慣例，海軍陸戰隊下設約1,000人組成的專職警衛隊，為美國國務院派駐全球的機構設施提供安保。問題在於，中美建交後，美國在台協會是以非官方機構的名義運作，其所有的工作人員雖然實際上是美國政府人員，但都以非官方身份在台活動。

倪峰表示，近來，美國親台勢力提高美台關係的動作、步驟很多，就是想通過一步步「切香腸」的方式將美國在台協會向官方機構的方向推。此前AIT台北辦事處新址落成就是體現。還有一種消息稱，美國向AIT台北辦事處派駐海軍陸戰隊員一事已經板上釘釘，雖然這些人屆時可能不會穿軍裝，但仍是在變相地承認此一非官方機構的官方身份。

陸戰隊美國在台協會

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