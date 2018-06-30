黨產會認定3基金會為附隨組織 藍：廉價政治操作

2018-06-30 01:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



黨產會認定民族基金會、民權基金會及國家發展基金會為國民黨附隨組織， 國民黨發言人洪孟楷感到憤怒與無奈。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院黨產委員會昨天召開委員會議並做出行政處分，認定國民黨前主席朱立倫任內成立的民族基金會、民權基金會及國家發展基金會，雖是由欣裕台公司捐助設立，但是國民黨授意並受國民黨實質控制，因此做出為國民黨的附隨組織處分。行政處分書最快下周一就會送達三基金會，自處分書送達後，三基金會的財產禁止處分，並依法需於四個月內向黨產會申報財產。

此外，黨產會最快八月就會針對民族、民權及國家發展基金會是否為不當黨產進一步召開聽證會，並且做出命三基金會移轉國有的行政處分。

欣裕台公司在民國一○四年各捐助三千萬元，成立財團法人民族基金會、民權基金會及國家發展基金會等三基金會。黨產會處分書指出，朱立倫曾於一○四年十一月二十五日公開說明：「……那這個屬於黨捐贈的基金會，當然先由黨務幹部來負責擔任董監事」等語，可證實三基金會實由國民黨授意捐贈而設立。

處分書指出，民族等三基金會僅得動支之財產為國民黨透過欣裕台公司捐贈之各三千萬元設立基金所生之孳息；且國民黨黨職人員以無償或極低對價提供基金會勞務；又三基金會都設址於國民黨中央黨部，無償使用其辦公處所，由此證明三基金會在財務方面是受國民黨的實質控制：

國民黨發言人洪孟楷對此表示，國民黨對此針對性的認定感到憤怒與無奈，在黨產條例裡認定附隨組織就是要財務或人事的實質控制，但三基金會皆是獨立的法人運作，何來國民黨能控制之有？再者，黨產會趕在軍人年改蔡政府爭議不斷、民調低落之際認定國民黨有附隨組織，而凍結三基金會的經費，為了轉移焦點，這實在是最廉價的政治操作。

【記者賴佩璇／台北報導】婦聯會前年未提供「勞軍捐」相關文件及收取數額等資料，內政部依人民團體法規定，認定婦聯會違法，予以「警告」；婦聯會不服提告，台北地院行政訴訟庭審理後，認為內政部原處分並無權力濫用、違反誠信及禁反言原則，昨判婦聯會敗訴。

主委雷倩聽判後表示會提起上訴，在司法場域奮鬥到底，「我們台北高等行政法院見！」