美陸戰隊駐防？AIT發言人沒回應、府不評論

美國在台協會（AIT）內湖新館日前啟用，警方出動大批警力維安。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

美國有線電視新聞網CNN報導，美官員稱國務院已要求陸戰隊進駐AIT九月開始運作的內湖新館，我總統府表示，類似的媒體報導，總統府沒有評論。

AIT台北辦事處昨天無人對此進行回應。AIT原發言人游詩雅已回到華府，正在進行新的職務的交接，而新任發言人則尚未就任。

美國陸戰隊將進駐ＡＩＴ的新聞，早在二○○八年即引發討論，當時AIT內湖新大樓的招標廣告註明的工程內容中，即包括「陸戰隊營房」。時隔九年，AIT前台北辦事處長楊甦棣去年二月十五日、出席華府智庫「全球台灣研究中心」座談會時，再度主動提及。

他當時說，陸戰隊之家常是外交聯誼的中心，AIT新大樓代表著美國對台灣的承諾，且未來新的AIT大樓建立了陸戰隊之家，這是他任內爭取的。對此，當時駐美代表高碩泰表示，這是美國為了海外外交人員安全所進行的改變，外界不必過度解讀；另外AIT前處長司徒文受訪則進一步說明，強調這是美國對駐外人員的維安慣例，進駐的陸戰隊成員不能算是部隊，應該是「小的守衛隊」，依過去經驗規模，大約十到十五人。

今年四月廿二日，楊甦棣投書媒體指出，在他擔任台北辦事處處長時，他拜訪時任五角大廈助理部長的老友葛瑞森，確保國防部大力支持在AIT新館派駐陸戰隊，為了落實這個構想，兩人密切合作，他並為此奔走張羅，也確保他最初將陸戰隊之家納入新館設計的想法。