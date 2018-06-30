外交部用簡體酸對岸閱讀障礙 小英卻有正體書寫障礙？

2018-06-30 08:00 聯合報 記者 聯合報 記者 黃國樑 ／台北報導



太平島是南沙群島最大的島嶼，位於南海中央，東西狹長，地勢低平，東西長約1,360公尺，南北寬約350公尺。 圖／漁業署提供 分享 facebook

6月初傳出一項訊息，國防部剛成立的智庫單位「國家安全研究院」，最新研究建議府方從人道主義救援方向，考慮將南沙的太平島租給美軍使用。面對此傳聞，引起輿論熱議，其中大陸軍事網站更狠批，台灣此舉只會「引火燒身」。

我外交部馬上於6月11日予以澄清說，政府從未有將太平島租借給外國的計劃，包括美國在內的其他國家亦從未提出租借該島的請求，強調我方一向致力把太平島建設成「人道救援與國際科研基地」，並呼籲各方依照聯合國海洋法公約，和平協商，解決南海爭議。

中共國防部新聞發言人吳謙。 （中新社） 分享 facebook

但前天，中共國防部發言人吳謙在記者會又重提此事，強調海峽兩岸的中國人都會堅決反對，又稱解放軍有能力及決心維護主權及領土完整。對於中共國防部在傳聞被澄清後半個多月突然舊話重提，我外交部竟史上頭一遭地發出「簡體字」聲明稿。

簡體版聲明 嗆對岸「如果閱讀正體字有困難」

針對吳謙有關我政府將租借太平島給美軍的不實說法，台灣外交部發言人已在本(6)月10日發稿澄清。如果閱讀正體字有困難，請參閱簡體字版如下：

一、台湾政府从未有将太平岛租借予外国的计画，包括美国在内的其他国家，亦从未向我提出租借该岛的请求，无论国内或国外的不实报导，显然意图製造区域不安或两岸争端，外交部特此严正澄清，并要求停止这种对台湾政府造谣而后进行攻击的行为。 二、中华民国係国际社会负责任的一员，我政府一向遵照蔡总统105（2016）年7月19日关于南海议题的「四点原则」及「五项做法」等政策指示，致力建设太平岛为人道救援与国际科研的基地，对区域和平与稳定做出贡献。 三、中华民国政府再次呼吁，有关南海争议，应依照联合国海洋法公约，和平协商，解决争议。相关国家应共同维护南海航行及飞越自由，停止军事化或任何可能升高区域紧张情势的措施，以共同维护南海区域的和平与稳定。

蔡英文推特 率先使用簡體字聲明

雖然這次是我外交部第一次以簡體字發布新聞稿。但使用簡體字的「始作俑者」卻是蔡英文總統。今年2月6日花蓮發生嚴重地震，多幢建築倒塌，許多罹難者是大陸來台觀光的遊客，蔡英文首次以簡體字在推特上表示在人道救援上，「兩岸沒有距離」。

她的簡體推文說，「在这次花莲地震中，有几位来自中国大陆的旅客不幸遭难，我们向罹难者的家属致上最诚挚的慰问。

尚未寻获的五位中国大陆旅客，我们不会放弃任何希望。在人道救援上，两岸没有距离。我们会尽最大的努力。两岸一起为他们祈福。」

在这次花莲地震中，有几位来自中国大陆的旅客不幸遭难，我们向罹难者的家属致上最诚挚的慰问。



尚未寻获的五位中国大陆旅客，我们不会放弃任何希望。在人道救援上，两岸没有距离。我们会尽最大的努力。两岸一起为他们祈福。 — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) 2018年2月9日

玩上癮？今年六四事件29周年 蔡英文臉書發簡體文

蔡英文六四當天在臉書上表示，希望有一天中國網友「不用翻牆就可以自由瀏覽我的臉書」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這個月4日恰逢六四29周年，蔡英文又以簡體字跟大陸對話。

她在臉書上表示，希望有一天中國網友「不用翻牆就可以自由瀏覽我的臉書」。這次發文長度比上次推特長了很多，顯然是有很多話要跟北京當局說，這次簡體字聲明是這樣的：

今天是六四天安门事件的二十九周年。我想借着这个机会跟对岸的中国人民讲几句话，分享台湾民主发展的经验。 来到这里的中国网民都会发现，我的脸书就是台湾民主政治的缩影。这里有批评的声音，也有打气的声音。在台湾，我们没有敏感词，不做网络审查，当然更不必翻墙。这是我们的生活方式，也是因为这里已经建立了一套容许这种生活方式的民主制度。 翻开天安门的历史，当年中国统治当局出动军队、坦克车跟枪炮，镇压天安门广场上的学生跟人民，并说成是政府平息暴乱的事件。 几十年来，中国大陆始终没有走出这场历史悲剧的阴霾。 对照之下，台湾也曾历经二二八事件、美丽岛事件，也曾被当时的统治当局说成是暴乱事件。但因为这些事件所酝酿、累积及动员出的社会能量，驱动了台湾民主政治的改革及全面的民主化。 这些年来，我们承担起历史的责任，并致力追求真相，以及对受难者与家属的平反及赔偿。 台湾最近还成立了「促进转型正义委员会」。这个委员会将调查并检讨威权时期国家在人权上所犯的错误，这些工作是为了进一步追求历史事件的真相，抚平社会伤痕，化解对立，进而巩固台湾的民主制度。 就跟台湾推动民主政治改革及转型正义是一样的道理，我由衷相信，如果北京当局可以正视六四事件，承认这个事件国家暴力的本质，六四不幸的历史将会转化成中国迈向自由民主的基石。 我期待，有一天中国网民不用翻墙就可以自由浏览我的脸书。我期待，两岸可以共享自由和民主的普世价值，让两岸人民有更大的空间，互相理解和合作。这是两岸政府可以共同努力的目标。

值得注意的是，蔡英文一般將推特與臉書區別對待，推特是對外部發言，例如友邦或國際友人或組織，但臉書則是對內的，因此花蓮震災她對大陸罹難者家屬或受災者說話就用了推特，但不知何故，這篇六四感言，蔡英文選擇了使用臉書，有無政治意涵不得而知。

蔡英文平常寫字就很多簡體字 一封公開信洩底

蔡英文寫給陳明文的公開信，力挺陳明文，但全篇一堆簡體字。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

2008年，剛選上民進黨主席的蔡英文，就顯露了她似乎就是簡體字愛用者，她在這一年寫給當時在押的陳明文一封公開信，就被指通篇簡體字，短短160個字就有19個簡體字，還被指出有錯別字。

2008年11月，陳明文認為自己沒有貪汙，於是在看守所裡進行絕食，蔡英文立刻以一張民進黨的便箋紙寫了一封信相挺，但這封相挺的公開信中，卻是簡體字眾多。

網友更細心挑出其中的錯字，她將民進黨寫成「民近黨」。這時民進黨立委正頻頻痛批使用簡體字就是「賣台」，網友打趣，這好像在罵他們自家的主席蔡英文。

柯文哲批示的公文外流，北市府一度追查，但後來柯文哲裁示不必特別議處，裡頭也有三個簡體字。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

愛用簡體字 柯P不遑多讓

2015年，一件柯文哲批示過的公文在PTT流傳，柯文哲在上頭批示說，「7萬元之差異寫一堆公文，幾十億的問題不處理，處理這種事請自己搞定，不要惹我生氣」。

36個字裡有3個字是簡體字，包括「处」、「几」、「种」都是，但其中處理的「处」用了兩次。

市府一開始對公文何以外流積極追查，但柯文哲在聽取當時秘書長蘇麗瓊報告後指示，既然對外公布公文的市府公務員並無惡意，再者該公文亦並無機密等級，本著「開放政府、全民參與」精神，此案交由相關權管單位進行後續檢討，不必特別議處。

馬英九主張識正書簡 卻不敢用簡體字

2011年6月，就在台灣即將開放中國大陸遊客個人遊之際，當時一再主張「識正書簡」的總統的馬英九卻下令將政府網站上的簡體字移除，總統府並且呼籲民間不需要為陸客特別提供簡體字的菜單或說明。

2009年馬英九針對「識正書簡」話題提出澄，表示識正書簡是對大陸說的，台灣不會改變。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

當時府方認為，陸客到台觀光的主要目的之一是要體驗兩岸間不同的文化，而讓陸客認識正體字（繁體字）之美，可以深化兩岸人民對於中華文化的認同。

總統府發言人並轉述馬英九的話說，為了維護中華文化領航者的角色，所有的官方文件以及網站都應該以正體字版本為主，讓全世界都可以認識到漢字之美，而若有觀光業務需要，則提供正體與簡體的對照表即可。

結果一聲令下，政府官方網站的簡體版已被迅速地移除，比如政府觀光局的網站，原本與英文與日文等並列的簡體版已被拿掉。

馬英九不敢用的，蔡英文卻大方地用，外交部甚至是拿簡體字去嗆對岸，可見運用之妙存乎一心。