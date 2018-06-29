與不分區綠委餐敘 總統：盼多與各領域團體溝通

2018-06-29 22:31 中央社 台北29日電



總統蔡英文今天與民進黨不分區立委餐敘。與會立委轉述，不分區立委都來自不同專業領域，蔡總統特別提到，政府推動許多改革，可能有團體不夠了解，盼立委多與各領域團體溝通。

據透露，晚間出席的包括民進黨不分區立委周春米、林靜儀、吳玉琴、陳曼麗、余宛如、邱泰源、尤美女、郭正亮、Kolas Yotaka、李麗芬、吳焜裕、鍾孔炤等人；另外，總統府秘書長陳菊、行政院秘書長卓榮泰、民進黨選對會召集人林錫耀、民進黨秘書長洪耀福等都有出席。

與會立委表示，蔡總統和不分區立委們討論執政成績單，確認民進黨堅信的價值和改革都沒有改變，也盤整哪些施政、政策可以幫助年輕人，未來陸續會向鄉親報告；另外，蔡總統也要求不分區立委，要承擔起年底選戰輔選的責任。

據轉述，蔡總統提到，現在有各式各樣的公投提案，像是周春米這種具有法律專業背景的立委，未來也要協助論述與辯護。

另一名與會立委轉述，不分區立委都是橫跨各領域的專業，蔡總統特別提到，政府推動很多政策，但有許多團體還不夠了解，希望大家可以負責與各領域的團體溝通，讓社會更了解政府推動的改革，短時間雖無法彰顯成果，但都是對民眾與年輕世代有幫助的政策。

不具名的立委轉述，蔡總統要不分區立委一起幫忙打年底選戰，這兩年政府推動的改革，要讓民眾知道經濟有成長，年金改革雖然會影響部分民眾，但至少讓整個世代的公平、基金財務永續改善。

據轉述，蔡總統向立委說，改革這條路沒有錯，過程中有很多不同聲音，不同政黨也會見縫插針，政府都在「守」的狀態，大家應主動出擊，有機會就要說明，各不分區立委都是不同領域的專業，期許大家去做政策說明。