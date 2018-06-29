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SOGO條款、大同條款 公司法爭議21條今天都保留

2018-06-29 17:22聯合報 記者高詩琴╱即時報導

遠東集團董事長徐旭東。 聯合報系記者林澔一／攝影
遠東集團董事長徐旭東。 聯合報系記者林澔一／攝影
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公司法修法今天在立法院朝野協商，朝野協商後還剩下21條沒有共識，將保留等下週逐條通過。重要的爭議條文幾乎都在保留清單內，包括第9條「SOGO條款」、第22條「洗錢防制條款」、第27條「法人董事」、第173-1條「大同條款」等。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，保留的21條條文都是爭議性較大的，今天無法達成共識。不過，雖然保留了21條條文，但經濟部仍會努力，以行政院版本通過為目標。

商業司表示，今天有保留的條文包括第7、9、11-1、22-1至22-4、27、39-1至39-6、172-1、173-1、192、193-1、206、214及372條。有些條文是經濟部沒有新增或修訂，但立委有提出方案。也有一些條文是立委提案與院版內容、精神相近，但未能獲得朝野共識。

第9條被俗稱為「SOGO條款」，公司負責人、代理人等若犯刑法「偽造文書印文罪」相關條文，經裁判確定，中央主管機關與「利害關係人」可撤銷或廢止登記。第27條則是法人董事條款，雖然法界、學界呼籲刪除，但工商團體仍持反對意見。

第173-1條則是「大同條款」，經濟部為了增加股東平權，這次修法新增，只要持股過半股東就可以自行召集股東臨時會。雖然此條被法界、學界強烈支持，但立委也有異議，認為如果特定董監事募集過半股東支持就能要求改選董監事，「爭議會沒完沒了」。因此大同條款今天也未能獲得共識。

SOGO立法院偽造文書
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