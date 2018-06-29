監委籲讓偏鄉離島營養午餐跨越鮮乳鴻溝

2018-06-29 17:39 中央社 台北29日電



監察委員劉德勳及江綺雯今天提出營養午餐調查報告，請教育部重新檢視城鄉地域執行上的落差，導引各縣市因地制宜解決所屬學校午餐的城鄉差距，讓偏鄉離島跨越鮮乳鴻溝。

劉德勳及江綺雯今天召開記者會，提出營養午餐調查報告。

江綺雯說，每週5天，台灣有3500多所國中小學校、170多萬學生在校享用營養午餐；她與劉德勳費時1年7個月調查，實際前往台北市、新北市、高雄市、屏東縣、台東縣、雲林縣等7縣市所屬12所國小履勘並於日前提出調查報告。

監委們調查發現，行政院每年補助各縣市弱勢、偏遠學校的補助款高達新台幣21億元，但是，教育部對學校午餐的考評及其相關措施，沒有就城鄉地域執行午餐的落差，導引各縣市因地制宜，解決所屬學校午餐的城鄉差距及困境。

劉德勳說，補助款分配沒有考量離島交通運輸方式及運輸所需設備與本島的差異，因此，離島地區無法購得價格較高的鮮乳，只能以價格符合的保久乳充之，「鮮乳竟成部分離島學生營養午餐無法跨越的鴻溝」。

調查報告指出，部分縣市營養午餐的辦理，仍擺脫不了地方因素影響、學校顧忌家長反彈不願調漲及家長不關心午餐品質，造成午餐費用過低，影響午餐品質；營養午餐食材品質與成本息息相關，建立午餐餐費調整機制以確保食材品質，有其必要性，教育部雖規劃制定午餐合理化的定價機制，但仍有待儘速定案落實，以確保學校午餐食材品質及衛生安全。

監委們指出，積極提升校園午餐衛生安全品質的同時，專業人力投入，有其必要；調整現行不符各縣市校園班級數現狀的營養師編制基準及增設午餐專門行政人力，雖是各縣市政府急需協助的事項，但因為涉及政府用人成本增加、學校業務均衡及地方政府人力運用、管理等事項，教育部應重視並儘速會商各縣市政府謀求改善。

另外，監委也提到，目前各縣市學校自設廚房有經費不足、廚工聘任不易、小校廚工人事薪資成本高的困境；依照106學年度第一學期各縣市所轄學校午餐供應現況，約有25%（800多所）學校設有廚房但未被使用，教育部近年提高學校自設廚房比率的措施下，對於縣市各校自有廚房的使用率也應予以確實掌控，避免淪為閒置設施。