獨／不設總部 丁守中競選辦公室與國民黨中央「合體」

2018-06-29 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



台北市長選舉三方熱戰，國民黨台北市長參選人丁守中的競選團隊七月後將進一步到位，至於競選總部的籌設，據了解，丁守中團隊決定打破過去藍營傳統，不會設立競選總部，只會成立競選辦公室，至於競選辦公室的地點，幾經評估後，目前敲定的仍是國民黨中央黨部所在的「八德大樓」。

丁守中和幕僚週三（27日 ）已再度前往中央黨部所在的八德大樓進行最後會勘，初步擇定將租用5樓、11樓及12樓部分樓層，做為年底台北市選舉的競選辦公室，並且與中央黨部共用1樓的記者會發布室，至於租金和相關費用的分攤，還要與國民黨高層進行最後確認。

丁守中初選勝出獲國民黨正式提名參選台北市長後，一度也曾考慮將競選總部設在八德大樓，當時也看好要使用的樓層，但6月初丁守中受訪表示，本來想說要用借的，但因國民黨被不當黨產委員會盯上，現在要租金，一坪1500元，所以就算了，「換比較接地氣的」。

但丁團隊之後找其他接地氣地點設競選總部，又多有考慮，幾經評估，最後又回到將競選辦公室設在八德大樓原點。這次如果沒有意外，租金等經費能夠談妥，丁守中的競選團隊最快8月就會陸續進駐八德大樓的競選辦公室。

丁守中競選辦公室進駐八德大樓後， 將與國民黨中央黨部、台北市黨部「合體」，共同決戰年底的首都之戰。

國民黨中央黨部所在的八德大樓，民國85年興建完成後，隨後就是1996年首次總統大選國民黨「李連配」的競選總部所在。之後的2002年馬英九競選台北市長連任、2004年總統大選「連宋配」，競選總部也都在八德大樓內。4年前台北市長選舉，國民黨連勝文是將後援總會設在八德大樓內，2016年總統大選朱立倫的總部則是租借八德大樓旁空地搭設。

5次重要選舉結果，戰績是2勝3敗。年底台北市長選舉，丁守中競選辦公室若正式進駐八德大樓，將是國民黨中央黨部遷到八德大樓後，第一次有首都大選選辦進駐八德大樓，也是首度與中央黨部和地方黨部合體的選辦，年底首都之戰選舉結果也將更受注目。