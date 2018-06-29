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內政部：社會住宅109年預訂4萬戶將可達標

2018-06-29 15:48聯合報 記者徐偉真╱即時報導

內政部今天指出，現階段全國社會住宅已完工與施工中戶數合計約2.2萬戶，預計今年底可達3萬戶，明年度接近4萬戶，因此2020年預訂4萬戶的目標應可達成；另外，今年起已啟動第二階段直接興建8萬戶的規劃及擴大包租代管執行成效，開始盤點待活化之房地資源，以儲備社會住宅所需用地。

內政部表示，為達到8年20萬戶興辦社會住宅的目標，內政部透過多元方式積極與地方政府合作，致力打造高品質無障礙的社會住宅，例如台北市推出的公共住宅、台中市推出的共好社宅，中籤率約在5至10%之間，顯見社會住宅已成為一種居住的新時尚。

內政部表示，為瞭解民眾入住社會住宅後的感想，內政部日前實地訪問現有社會住宅住戶，並錄製成1支「愛上社會住宅101個理由」影片，多數受訪住戶認為社會住宅，可增加生活幸福感；無障礙設施讓行動不便者更能自由行動；托育中心讓孩子放心成長；低租金讓單親家庭減輕生活壓力；管理維護讓人可以安心居、放心住。

內政部表示，政府正積極推動「包租代管」，鼓勵房東釋出住宅轉化為社會住宅，目前6直轄市政府已委託16家民間業者，提供專業租賃媒合與租賃住宅之經營管理。除弱勢房客將獲得租金優惠外，參與的房東也可減免綜合所得稅，至房屋稅及地價稅減徵部分，桃園市、台中市、台南市及高雄市也完成減徵自治條例，台北市及新北市刻正積極辦理中，另外每年也有1萬元修繕補助，以及包租方案每年最高3500元的居家安全險補助，希望房東均能積極參與，讓包租代管能夠更順利執行，同時，內政部也於6月起針對6直轄市主要行政區，與地方政府合作辦理各區說明會，讓包租代管政策訊息及內容更深入廣為周知。

社會住宅內政部房東
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