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汽車維修該選原廠或外廠？業務從三大角度分析優劣

2018縣市總體競爭力 新北市不如新竹市、嘉義市

2018-06-29 14:12聯合報 記者陳宛茜╱即時報導

遠見雜誌今天發布2018《遠見雜誌》縣市總體競爭力調查結果。今年仍由台北市蟬聯冠軍，去年亞軍的新北市卻滑落至第四名。新竹市和嘉義市擠下新北市，搶進第二、三名。而去年第八名的台東縣今年超越台中市、高雄市、桃園市，挺進第五名，且在九大構面拿下三項第一，與台北市平起平坐。

遠見雜誌表示，除每年6月發表全台「縣市長施政滿意度調查」，也於每年7月，邀請專家挑選出最能檢視縣市競爭力的指標，從中央各主管機關的統計數據進行分析、評比，希望更深入、客觀地檢視地方政府的建設實績。

2018年，《遠見雜誌》以經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政，以及社會福利等九大構面，共100項指標來評定各縣市的總體競爭力。澎湖、金門、連江等離島三縣市資料不齊全，因此僅分析本島19縣市。

根據調查結果，資源得天獨厚的台北市，依然處於不敗地位，穩居2018競爭力之冠。在九大構面中，台北市拿下經濟、教育和環境等三項冠軍，進一步觀看百大細指標，台北市更有22個第一名。不過去年，台北市登上四大面向、27項細指標的龍頭，今年氣勢明顯減弱。

新竹市一路從2015年的第八名，進步到今年全台第二、13縣市之冠，百大細指標更一舉奪下15座首獎，進逼台北市。在今年縣市長施政滿意度表現並不突出的嘉義市，今年總體競爭力卻拿下第三名，尤其在醫療構面及百大細指標中有14項，都拿到各縣市第一。

最值得一提的是，台東縣打破偏鄉魔咒，不僅在整體競爭力擠下高雄、桃園、台南等三都，更一舉在治安、公安、社福等三大面向問鼎龍頭，也在14個細指標超越群倫。

首次進入整體競爭力前十強的基隆市，不僅市長林右昌在六月份公布的施政滿意度逐年提升，硬底子的指標數字，也沒令市民失望，不但全台財政表現最佳，也有四項細指標勇冠全台。

花蓮縣雖未進入前十名，卻和台南市一樣都進步四名，奪得今年整體表現最佳進步獎。

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