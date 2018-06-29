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內政部：戶政行動化服務 截至5月逾17萬人受惠

2018-06-29 12:44中央社 台北29日電

內政部今天說，為體貼有特殊原因不便出門民眾，內政部自105年8月起推動戶政預約到府服務，截至今年5月底止已受理17萬1035件，民眾只要符合申請要件，都可預約專人到府服務。

內政部指出，台灣人口面臨老化、少子女化，65歲以上老人、在家照顧幼兒等族群日益增多，身心障礙、重大傷病等民眾如果身邊沒有親友照顧，獨自出門辦理事情有一定難度，甚至無法出門。此外，受刑人、軍人也必須留在特定場所，這些有特殊原因需求的民眾，需要政府提供客製化服務，付出多一分的關懷。

從105年8月起，內政部配備行動化設備給全國戶政事務所，針對年滿65歲、重症病患、身心障礙等行動不便，或有6歲以下幼兒的家庭，民眾可向戶政事務所預約到府服務。

內政部指出，戶籍登記、國籍變更、文件核發（不含國民身分證）這3大類別的業務，都可以透過戶政行動化服務完成。此外，戶政行動化服務也可機動到機關、學校或受災區域。

民眾或機關只要符合申請行動化要件，事先向戶政事務所預約服務項目、時間及地點，戶政事務所審查符合申請條件後，戶所人員將攜帶行動化設備於約定時間到指定地點，申請人只要備妥身分及相關證件，就可以辦理相關服務。

內政部老化受刑人
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