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因應暑假來臨 跨部會青春專案保護青少年

2018-06-29 12:42中央社 台北29日電

暑假來臨，內政部今天說，已啟動跨部會青春專案，推動六大工作重點，針對青少年易生危害的毒品、詐欺或兒少性剝削案件加強防制，並宣導青少年暑期求職、水域安全等注意事項。

內政部今天說，暑假期間青少年時間較多，容易涉足不良場所，在同儕影響及誘惑下，造成行為偏差或受害，政府跨部會推動青春專案，以「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大犯罪預防宣導」為3大工作主軸。

內政部並規劃，防制少年從事犯罪與被害、避免兒少遭受性剝削、水域安全宣導、求職安全宣導、營業場所安全及加強查訪妨害身心健康場所為6大工作重點，維護青少年身心健全發展，降低被害情事發生。

內政部指出，去年的護少專案，在暑假期間查獲少年毒品案972人，今年持續配合第2波「安居緝毒專案」，以「查緝供毒予少年者」為目標，全面保護青少年免受毒品危害，並發揮警民合作力量，建構「友善通報網」，針對青少年易接觸不良因子場所加強列管與查訪。

另外，也請教育單位加強青少年法治教育，教導青少年勿受金錢誘惑遭吸收擔任車手，警政署也將積極向上溯源查緝，遏止詐欺集團利用青少年從事車手行為。

內政部說，去年暑期查獲兒少性剝削案件264人，其中，少年散布、播散性交猥褻圖片案件146件，針對這類案件，今年教育部及衛生福利部已加強教育兒少維護自己身體隱私，讓兒少理解參與網路活動所伴隨的風險，並遠離容易遭致「網路性剝削」的危險情境，充分了解求助管道及資源，並教導青少年別為了金錢物質引誘，而出賣身體自主權。

此外，防止青少年溺水及暑期求職安全也是重要工作，內政部指出，今年教育部已將游泳技能、心肺復甦術及溺水救生基本觀念等，納入暑假前學校教育訓練課程，同時各地消防單位也針對轄內溺水事件頻傳的危險水域，配合或協調民間救難團體設立救生站據點，強化水域救援能力。

勞動部則提供「求職防騙教戰守則」及不實廣告的案例分析，以保障青少年暑期求職安全。

為了確保青少年出入營業場所安全，中央政府跨部會、縣市政府跨局處成立聯合稽查小組，加強暑期青少年常出入場所的消防及公共安全檢查，如果有不合格者，依建築、消防法規定處理，並要求立即改善後複查。

內政部強調，今年為增加提供青少年正當休閒活動場所，已請各部會及其所屬開放活動空間供青少年從事休閒活動，例如，開放校園或提供夜間照明的運動空間等；各地方政府也結合民間團體的資源及力量，積極辦理各項活動，希望家長能鼓勵青少年多多參與，讓暑假不留白。

內政部求職毒品
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