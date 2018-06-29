綠批盧秀燕「裝睡」 藍嗆「林佳龍才裝睡」

2018-06-29 10:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ╱即時報導



民進黨台中市議會黨團今早批國民黨立委盧秀燕，選市長卻不清楚山手線建設的進度，應該向市民道歉。記者洪敬浤／攝影 分享 facebook 台中市長選情逐漸加溫，民進黨台中市議會黨團今早開記者會，國民黨立委盧秀燕批評大台中山手線「還在天上飛」，不清楚建設進度，「裝睡的人叫不醒」。國民黨議會黨團反批「裝睡的人是林佳龍吧！」

民進黨團總召李天生、副總召賴佳微今早開記者會，批評盧秀燕說山手線「還在天上飛」，根本與事實不符，裝睡的人叫不醒，要求盧公開向市民道歉。

李天生說，山手線是林佳龍市長的重要政見，串連台中山、海線鐵路，建構大眾運輸路網，山手線已經納入行政院前瞻基礎建設，下環線成功、追分雙軌化工程去年動工，預計明年完成。

賴佳微說，山手線正在建設中，盧秀燕卻說「還在天上飛」，與事實不符，盧還拋出要「恢復冒牌BRT」，藉此來挽救選情，當立委卻搞不清楚台中建設，應該向市民道歉。

國民黨團執行長顏莉敏說，林佳龍的山手線進度緩慢，現在施工的下環線是國民黨立委顏寬恒監督爭取的，其餘得靠「完全舉債的前瞻建設」來搪塞，實在很荒謬。

顏莉敏說，林佳龍也提出「兩個國際港、三大副都心」，只停留在口號階段，台中港運量不足、機場航班裁減，哪來的國際港？三大副都心也沒達成，問問烏日、豐原、海線民眾的感受，就知道建設遲滯、衰退。

顏強調，將BRT改為優化公車道更荒謬，專用道的公車大排長龍，慢車道也有公車爭道，交通根本沒有改善；當初的BRT「被林佳龍草率掐死」，台灣大道的交通解決方案應該重新評估。