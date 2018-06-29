退軍抗議蔡英文：畢業軍官20年後會被叫米蟲嗎？

2018-06-29 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 李承穎 ╱即時報導



蔡英文總統今天上午到國防大學參加三軍六校畢業典禮，警方出動850名警力維安，還在校門前的中央北路二段加設鐵柵欄，實施交通管制，有民眾企圖到大學外抗議，都被抬離到附近的「意見表達區」豐年公園，在嚴密維安下，目前尚未發生激烈衝突。

還有楊姓退伍軍人舉著國旗來到中央北路外，也被警方請到意見表達區，他說，他們退伍軍人被叫做米蟲，請畢業的軍官也問一下蔡英文「20年後會不會也被叫米蟲？」

反年改成員魏志明表示，他上午近9點，企圖翻進國防大學圍牆內，但才剛突破柵欄，就被警方制服，導致右手受傷，「在意見表達區蔡英文根本聽不到，我唯有在最近的地方才能表達聲音。」

中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂，今天上午9點半也率眾到豐年公園，喊出「反台獨」的口號，警方二度舉牌警告集會違法後，張等人才離開。

有民眾反映大陣仗維安，讓他的車停在國防大學外的停車格也被拖吊；北投警分局澄清，周邊停放車輛若來不及於公告時限移置者，分局為先期作業，移置到中央北路二段257巷貴子坑溪便道，並非拖吊。

也會在地面以粉筆註記移置地點及連絡電話，若民眾對於車輛移置有疑義，可撥打北投分局長安派出所電話 。