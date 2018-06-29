蘇煥智選台南市長？今天做最後確定

2018-06-29 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 吳政修 ╱即時報導



前台南縣長蘇煥智。圖/翻攝自臉書 分享 facebook 前台南縣長蘇煥智是否參選台南市長？他說，今天下午與幾名友人討論後做最後確定。蘇煥智表示，至今天為止尚未將戶籍遷囘台南，依規定在選舉前4個月遷到選區就可以。

蘇煥智表示，今天下午兩點會與數名友人，在佳里區愛鄉文教基金會討論做出最後決定，再向外界報告。