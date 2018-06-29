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7月新制上路！這些與你相關的規定 一次看清楚

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預算這樣審太扯！你不知道的國家預算審核荒唐史

2018-06-29 10:47聯合新聞網 文／遠見提供

立法院預算究竟有沒有好好審？這是個值得探討的問題。圖為立法院審理前瞻基礎建設條例...
立法院預算究竟有沒有好好審？這是個值得探討的問題。圖為立法院審理前瞻基礎建設條例時的現場。圖／遠見提供
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你沒看錯！我們中央政府105年度總預算依法定時間，應該在前一年（104年）的11月30日審過，但其中的附屬單位（即國營單位）預算，居然直到105年的12月30日才通過，足足延宕396天，更令人無可置信的是，怎麼都到了當年度倒數第二天，快決算了，法定預算才過關？

同樣的情事，到了今年還是一樣。

107年度的預算，依規定也應在去年11月30日審完，然而，今年都過了一半了，仍然還沒通過。這不禁讓人質疑，就算最後預算過關了，還有意義嗎？更令人不解的是，沒有預算，這些行政部門怎麼還有運作的經費？為何巧婦「能」為無米之炊？

日前立法院排定7月初要召開臨時會，要處理107年度總預算凍結案，也就是說，原本要在去年11月30日通過的國營事業預算，因為遭到立院凍結，而拿來今年七月以臨時會形式來補審，這引起專門監督立院議事品質的公民監督國會聯盟高度質疑。

其實，國會原本就該仔細審查行政部門送來的預算，更不該照單全收，因此，凍結並非原罪，但誠如公督盟所言，凍結案有助於延長審查時間、督促行政機關做充足說明、對預算執行提高效率或提出更佳執行方案等；倘若始終未能提出合理方案而達成解凍條件，對於預算也達到實質刪減的效果。

但偏偏，在台灣，預算凍結形同虛設，甚至公督盟政策部主任田君陽更以：「這儼然是行政、立法部門一同打假球，逢場作戲，『假裝』有把關的政治戲碼！」一語突破盲腸。

公督盟執行長張宏林就替「為何預算沒過，行政機關仍能照常運作？」解密。他分析，依據台灣的《預算法》第54條，原來假使國會未能在法定限期通過預算，行政部門可以先依照上一年度的預算先執行，用不著等預算通過。

今年度來說，目前國營事業運行的計劃，由於預算都沒通過，只好先用去年的預算來執行，偏偏去年的預算又是前年編列的，因此，就算國營事業想要有作為，編列了新的計劃，卻礙於預算難產，只好「依循舊章」。

「更直白地說，目前賴清德的國營事業團隊，用的是林全時代預算計劃，這國家怎麼進步？」田君陽無奈地說。

而更因為法律開了這項後門，深諳國家預算操作的台灣會計教育基金會董事長李宗黎就直言，「很多政府有心作事的文官，就算認真編預算，卻因為預算沒被通過，最後照舊行事，久而久之，乾脆每年都舊文照貼。」「這好比，學生交考卷，先寫出個答案，框列預算，至於預算運用過程，事後再慢慢算給老師看。」李宗黎說。

值得注意的是，國營事業預算的亂象，影響層面超乎想像。

立法院審理預算，往往是朝野攻防的重點。圖為立法院審理前瞻基礎建設條例時的現場。圖...
立法院審理預算，往往是朝野攻防的重點。圖為立法院審理前瞻基礎建設條例時的現場。圖／遠見提供
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東吳大學人文社會學院院長黃秀端就指出，依照107年度的中央政府總預算包括1.9兆的中央政府預算和5兆多的國營事業預算及基金，然而前者亦是比法定通過限期慢了2個月，直至今年1月30日才通過，但更可怕的是後者金額是前者的2至3倍，且往往關乎國家基礎建設的運作，卻一直卡關。

在學校教書的黃秀端更指出，一般國營事業或許變動性不大，預算不過，可以依前一年度執行，但大學往往每年都要面對不同的計劃提出競爭型預算，並無法依往例執行，使得原本就與世界各大學競爭激烈的台灣高教，只能愈來愈沒競爭力，「很多學校由於等不到預算，乾脆要求立院直接否決算了！」

圖／遠見提供
圖／遠見提供
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而時間延宕是個問題，預算一開始被杯葛了，後來有沒有好好審，卻又是個問題。

張宏林就透露，依歷年經驗，遭杯葛的預算，到頭來還是會通過，原因是立委放水。

他舉例，許多遭立院退回的預算案，駁回時都會寫：「提出書面報告或專題報告後始得動支」，但很多情況是，送審單位並沒確實解決問題或提出改善方案，只是公文往返、作文比賽、舊文照貼，甚至不乏寫個：「已知悉，將如期改善。」就通過了。

李宗黎就表示，在國外，許多國家審預算準時，但會有個「撥款委員會」，審視每個申請預算部門計劃執行的進度與狀況，再決定要不要實質撥款，不像台灣，預算審查百般延宕，審過了就放牛吃草，沒人去檢視到底有沒有照計劃執行預算。

其次，亦有不少立委在初審時，提出了一堆意見杯葛，但到了最後審查時，卻缺席不來，原因不外是受到同黨壓力、想要的條件已取得，甚或選舉到了，忙著跑攤而無暇再盯住當初質疑的預算，「立委這種虎頭蛇尾的行逕，形同『閹割』自己的權利，更是和行政部門一同『打假球』!」田君陽說。

而令人憂心的是，這種預算審議大遲到、送審機關卻仍有錢可用，而無論杯葛多久，到最後一刻往往都草草過關的情事卻重覆上演。朝野雙方若不重視此事，國家建設將持續因循舊制、立院也淪為橡皮圖章，絕非百姓之福。

（文／李建興 攝影／賴永祥 本文出自2018.6.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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