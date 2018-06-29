陸記者申請駐台遭拒 孫大千:重回戒嚴時的新聞審查？

2018-06-29 09:01 聯合報 記者 聯合報 記者 徐偉真 ╱即時報導



福建東南衛視記者葉青林申請駐台採訪遭拒，陸委會發表聲明，強調政府「尊重保障新聞自由」，但不容許陸媒記者以「製造假新聞」方式，散布不實言論；國民黨前立委孫大千表示，民進黨是打算走回戒嚴時代「新聞審查」的老路了嗎？陸委會依法可以有一百種理由拒絕大陸媒體駐台採訪的申請，但是絕對不能用「利用臉書直播來製造假新聞」這個理由。

孫大千說，這是標準的「羅織罪名」，台灣現行的相關法律中有哪一條提到「假新聞」？行政院才剛剛表態反對針對「假新聞」進行修法，另外，針對陸媒記者申請來台採訪的審查規範中，又有哪一項條文授權政府可以用「製造假新聞」為理由駁回申請？而「使用臉書直播」在網路時代中，幾乎可以被視為是基本人權，為什麼陸媒的駐台記者沒有這樣的權力呢？

孫大千說，陸委會根本就是「做賊的喊捉賊」，這位陸媒記者到底是製造了哪一條「假新聞」？倘若只是對一個事件的觀點不同，角度不同，或是評價不同，怎麼能夠算是「假新聞」？陸委會表示，「不歡迎製造兩岸衝突的記者」，但他認為，「民進黨的階段性台獨」才是造成兩岸的衝突的主因。

孫大千說，誰有權力來判斷什麼是「假新聞」？只是戳到了民進黨政府的痛腳，揭開了不為人知的內幕，難道就算是「假新聞」，那麼以後只要報導了民進黨不愛聽，不想聽的新聞，是否都可以扣上「假新聞」的帽子了。