遭消基會質疑條款不公 LINE：符合規範

2018-06-28 23:20 中央社 台北28日電



消基會今天指出，包含LINE等即時通訊軟體的服務條款恐侵害消費者權益；LINE回應，已針對台灣市場擬定符合規範的特別條款，若用戶涉及不法使用，則可不通知該用戶即刪除帳號。

財團法人消費者文教基金會針對6款現今國人較常使用的即時通訊軟體進行服務條款調查，今天公布調查結果，發現LINE與PChome IM得在未經事先通知用戶的情況下，暫停或終止合約下的任何授權。

消基會認為，消費者若因為帳號被盜而被業者停權，消費者就拿不回對話紀錄或因此蒙受其他損失，條款顯然嚴重侵害到消費者的權益，呼籲業者應儘速修訂。

對此，LINE提出3點聲明。第一，LINE秉持尊重所有用戶的精神，服務用戶並確保用戶的相關權益，也於今年5月1日配合經濟部「即時通訊軟體應記載及不得記載事項」，針對台灣市場擬定符合規範適地的特別條款。

第二，在LINE台灣的特別條款中，第4條載明「因可歸責於用戶之LINE帳號刪除」的完整說明：當LINE因用戶違反本服務條款而刪除用戶的LINE帳號，LINE應通知該用戶以使其改善，如該用戶無視通知而仍未改善或仍繼續違反本服務條款的任一條款時，LINE得不通知該用戶立即刪除其LINE帳號。

然而，如有下列情形時，LINE得不通知該用戶即刪除其LINE帳號，例如LINE有事實足認用戶涉及詐欺或洗錢等犯罪行為或不法使用，或用戶構成特別條款第一條所定義的嚴重濫用時。這是LINE與政府單位確認過的做法。

第三，在LINE台灣的特別條款中，第10條中載明「本公司於變更本特別條款或變更會影響用戶權益之本聊天服務內容時，應於變更前事先通知用戶，未通知者，則其變更無效。」意即台灣市場有任何跟用戶權益相關的變動都會告知，而LINE也一直都遵守這樣的做法。