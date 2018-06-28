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釐清原民土地議題 總統：急迫感不比各位少

2018-06-28 20:14中央社 台北28日電

總統蔡英文今天表示，原住民土地有錯綜複雜的歷史，會繼續抱持和解精神，溝通對話，釐清真相後，找出制度上的改善空間，回復原有權利人的權利，「我的急迫感不會比各位少。」

蔡總統下午在總統府主持「總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會」第6次委員會議，這也是第二屆原轉會的首次會議。國軍退除役官兵輔導委員會報告參與原轉會工作推動情形。

退輔會代理處長張筱貞表示，退輔會正配合釐清原住民土地流失過程中，退輔會所管土地取得經過，並與總統府原轉會土地小組共同辦理部落座談會工作坊，蒐集並記錄部落意見。退輔會所屬農場經管原住民族土地，分布於21個原鄉，5個農場經管的原住民土地，面積約5091公頃。

張筱貞指出，土地撥出原因之一是民國79年配合「原住民使用原住民保留地以外公有土地增編為原住民保留地會勘處理原則」，迄今已有1305公頃土地增編或劃編為原住民保留地。此外，退輔會78年起停止辦理農業安置任務，79年到90年依退輔會開發農地放領辦法，辦理國有土地放領作業，配合其他機關公用需求辦理移撥。

退輔會表示，將持續參與原轉會工作，調查所屬農場經營原住民族地區土地的歷史過程，配合政府政策，依法辦理增劃編原住民保留地及劃設原住民族傳統領域土地作業，積極推展生態保育、觀光遊憩及有機農業等各項工作，友善土地並尊重原住民文化，追求事業永續經營。

總統聽取報告及委員意見後表示，很高興退輔會參與原轉會工作，開始釐清土地取得過程與歷史，這也是退輔會第一次公開，正面回應原住民族對土地議題的關切，相當有意義。

總統說，這一年多來，林務局、台糖、退輔會陸續都來報告，希望這3個單位在後續處理土地問題上，了解原轉會的目的、思考及關切的議題，讓後續工作有更好的配合度，也請土地小組團隊持續努力，請原民會、行政院動用可用的人力資源，支援土地小組的運作。

總統表示，一方面要還原歷史真相，解釋清楚原住民族土地流失的過程，對於原住民保留地增劃編議題，原民會和相關機關也已經展開制度盤點檢討工作，將提出報告。

總統指出，原住民土地有錯綜複雜的歷史，現況往往涉及不同人群利益，會繼續抱持和解精神，進行溝通對話，找出制度上的改善空間。

總統說，土地議題的真相釐清後，要如何回復原有權利人的權利，現有的制度必須被檢驗，制度要做怎樣的修整，確實是挑戰性很高的工作，她可以了解很多委員對土地議題的關切與急迫感，「我的急迫感不會比各位少」，她也要求原民會跟相關機關的土地盤點工作要掌握時效。

原住民退輔會轉型正義蔡英文
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