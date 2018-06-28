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蔡總統支持二二八紀念日範圍擴及各族群

2018-06-28 20:13中央社 台北28日電

總統蔡英文今天主持原轉會支持委員伊央．撒耘Yiyang Sayion的提案，以二二八和平紀念日為平台，範圍擴及各個族群；另也同意8月1日台灣原住民日擴大紀念活動。

總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會今天召開第6次委員會，蔡總統擔任召集人。會中討論伊央．撒耘Yiyang Sayion的提案「制定同二二八紀念日規格之原住民族和平紀念日或族群感恩日」。

伊央．撒耘Yiyang Sayion提出三點建議，包括以二二八和平紀念日為平台，範圍擴及各個族群；訂定台灣感恩節，每年總統以原住民族祭典的形式向原住民族致謝；特案支持達固湖灣/加禮宛戰役140週年紀念活動。

對此，蔡總統回應時同意在既有的二二八和平紀念日，往後兼顧多元族群觀點。她說，二二八事件影響範圍不分族群，也有鄒族、太魯閣族人都有人受難，因此同意未來擴及紀念各個族群。

至於訂定台灣感恩節，總統表示，目前已有8月1日台灣的原住民族日，未來的紀念活動可以擴大範圍，致力於跨族群的對話，讓更多國人認識原住民歷史，以落實真正族群主流。

她希望把8月1日原住民族日擴充，將在這個日子感念原住民在歷史上遭遇的種種，與感恩原住民族對於台灣土地的貢獻。

至於特案支持達固湖灣／加禮宛戰役140週年紀念活動，蔡總統說，這是令人感傷的故事，政府會支持並讓這個活動辦的更有意義，也讓台灣人民理解與知道這個歷史事件的脈絡與過程。

原轉會副召集人浦忠成建議原民會辦理相關的學術研討會。對此，伊央．撒耘Yiyang Sayion表示，9月紀念140週年紀念活動時，會舉辦學術研討會，可與原民會共同辦理。

原住民太魯閣族二二八事件蔡英文轉型正義
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