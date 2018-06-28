經部次長砲打馬英九 黃士修：能源局可以先喬好再來？

2018-06-28 18:20 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



前總統馬英九與前行政院長江宜樺，指2025年非核家園目標無法達成，遭經濟部砲轟。聯合報系記者魏翊庭／攝影 分享 facebook

經濟部次長曾文生上午在行政院會後記者會上火力全開，砲打前總統馬英九、前行政院長江宜樺能源政策，最後就是回到要核電，並稱2025年要20%核電，一定要核一、二、三、延役，核四商轉。

核能流言終結者發起人黃士修譏，經濟部砲打能源局，「你們可不可以先喬好再來？」

曾文生上午把馬英九與江宜樺的能源政策「超級比一比」。說前總統主張：綠能10%，核能20%，天然氣30%，燃煤40%。前院長主張：綠能15%，核能15%，天然氣40%，燃煤30%。

他說，兩者的不同在於。第一、燃氣、燃煤比例相反，第二、核電占比差了五個百分點。按馬英九主張的核能20%，就是核一、二、三延役，加上核四商轉，才會占20%。

黃士修在臉書po文指出，長風基金會日前召開記者會批評政府能源政策，能源局在短短幾小時內發布澄清回擊。能源局表示，「該基金會提出之2025年最適發電配比中，核能高達15%，在核一、二、三如期除役下，縱使核四商轉亦無法達到如此高配比」，並質疑該基金會沒有說的秘密是，要達到2025年核能占比15%，是既有核電廠要延役？還是核四不夠要新蓋核五？

黃士修說，能源局批評江宜樺：核電不可能15%，經濟部批評江宜樺：核電最多就15%，經濟部砲打能源局，「你們可不可以先喬好再來？」

網友看得霧煞煞，他進一步說明，就好比在說「你不可能賺15K，你最多就賺15K」的意思，先說不可能，又承認可能，拜託，現在還堅持2025非核家園的，只有死抱著破爛神主牌不放的執政黨，民間有大量聲音支持核一、二、三延役，以及核四重啟。