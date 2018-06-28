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影／不滿柯P親中言論 台灣國成員丟鞋嗆白目

2018-06-28 16:56聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

台北市長柯文哲今天上午出席視察台北車站大規模防災演練，不料卻遭到台灣國辦公室主任陳峻涵，拿紅色拖鞋丟鞋抗議，當時柯文哲雖然沒有被拖鞋砸中，卻也引起現場不小騷動，陳峻涵也因此被警方逮捕並函送台北地方法院，陳峻涵事後大動作召開記者會表示，自己因為不滿柯文哲不斷向中國大陸靠攏，才會拿起預藏的紅拖鞋，砸向柯文哲來提醒他的親中言論，他也說未來不排除會有更進一步抗議行動。

台灣國成員陳峻涵出面說明，向台北市長柯文哲丟鞋是不滿柯成為中共同路人。攝影／記者...
台灣國成員陳峻涵出面說明，向台北市長柯文哲丟鞋是不滿柯成為中共同路人。攝影／記者黃純益
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柯文哲台北車站
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