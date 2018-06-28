政府積極轉型 蔡總統：10年後台灣人就不需後悔

2018-06-28 16:37 中央社 台北28日電



蔡英文總統。記者侯永全／攝影 分享 facebook

總統蔡英文表示，過去依賴核電，但若考量核廢料處理，核電並不便宜，另外，年金改革也解決「年金懸崖」問題，政府積極轉型，「10年後台灣人就不需要後悔，為何沒有早點做」。

蔡總統今天出席中小企業總會舉辦的國家磐石關懷獎章贈獎典禮，致詞提及能源轉型及年金改革等近期重大改革議題。

蔡總統表示，能源轉型與年金改革，都是解決當下問題，並掌握未來社會及經濟的重要改革，「年金懸崖」問題在年改通過後解除，能源轉型也是為了處理核廢料帶來的問題。

蔡總統說，過去政府依賴核電，但核電問題在於核廢料的處理，核廢料處理價格昂貴，「核電並不便宜」，而且是將爛攤子留給下一代的「不負責任做法」。

蔡總統坦言，能源轉型並不容易，但電業法修法，給綠電發展空間，日前公布的風電競標價格也低於預期，打破再生能源價格高昂的迷思。

蔡總統表示，火力發電機組更新升級工作也在加速進行，已擬定完整穩健的能源轉型計畫，按部就班推動非核家園，會在能源轉型過程中，確保供電穩定，讓企業能安心投資、經營，能源使用對生態環境與國民健康也能更友善。

蔡總統說，改革轉型工程要早點做，「10年之後台灣人就不需要後悔，為何沒有早點做」。

蔡總統說，新的經濟模式正在成形，新的生產、生活模式也正在出現，希望在這個轉型的關鍵時刻，中小企業能再跟政府一起推台灣一把，「台灣一定會不一樣」。