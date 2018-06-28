國際青年大使8月出訪 行銷台灣多元文化

2018-06-28 13:06 中央社 台北28日電



國際青年大使將於8月底出訪太平洋友邦與新南向目標國家，促進雙邊交流。外交部今天表示，今年入選的學生包括排灣族、新住民二代的學生，有助國際了解台灣的多元文化。

外交部非政府組織國際事務會副執行長張秀禎今天出席外交部例行新聞說明會表示，入選今年國際青年大使的學生將分成3團，分別出訪帛琉與菲律賓、索羅門群島與泰國、吐瓦魯與印度。

外交部表示，訪團預計8月27日啟程進行10天訪問交流。

張秀禎說，7月初由外交部政務次長吳志中主持分團典禮後，75位入選的學生將於7月30日開始進行為期4週的訓練課程，包括國際關係、外交政策、志工服務、國際禮儀等。也會邀請到訪國家的駐台官員、在台留學生與青年大使座談交流。

她表示，今年有800多名學生報名甄選國際青年大使，競爭激烈，最後錄取的學生都很優秀。其中包括一名來自國立台灣師範大學、排灣族的同學，從小學習排灣族傳統樂器鼻笛，「她的參團有助把台灣文化之美帶到其他國家去」。

張秀禎說，還有一名來自國立台北教育大學的同學，學習扯鈴多年，去年曾贏得亞洲盃公開個人賽亞軍。也有其他扯鈴高手入選國際青年大使，他們將有助到訪國家了解台灣保存傳統技藝的用心。

今年也有新住民二代入選。張秀禎說，這名泰文流利的學生很高興有機會回到媽媽的家鄉，用泰文介紹台灣。

張秀禎說，今年國際青年大使計畫的經費約為新台幣1500萬元。海外活動將包括交流研習、志工服務、拜會參訪，並規劃藝文表演進行文化交流。

外交部自2009年開始舉辦國際青年大使交流計畫，盼促進青年國際參與以及文化交流。