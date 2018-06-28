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國會青年體驗營開幕 王金平、江啟臣出席

2018-06-28 11:38聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

國民黨立委李彥秀、江啟臣等多名國民黨立委共同主辦的第3屆國會青年體驗營上午在立法院舉行開幕式，邀請到前院長王金平出席，為青年營隊揭開序幕。體驗營可讓有志於從事政治工作，或是想要了解公共事務討論的學生身歷實境，直接體驗國會運作情形。

由國民黨立委共同主辦的第3屆國會青年體驗營上午在立法院舉行開幕式，邀請到前院長王...
由國民黨立委共同主辦的第3屆國會青年體驗營上午在立法院舉行開幕式，邀請到前院長王金平（前排右五）出席一同合影，為青年營隊揭開序幕。記者林伯東／攝影
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國民黨立委李彥秀（左一）、馬文君（左二）、林麗蟬（左三）、江啟臣（中）、許淑華（...
國民黨立委李彥秀（左一）、馬文君（左二）、林麗蟬（左三）、江啟臣（中）、許淑華（右二）、許毓仁（右一）等多名國民黨立委共同主辦的第3屆國會青年體驗營上午在立法院舉行開幕式，邀請到前院長王金平（右三）出席，為青年營隊揭開序幕。記者林伯東／攝影
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國民黨江啟臣立法院
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