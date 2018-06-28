陸委會摘掉「行政院」的帽子 特任副主委也走入歷史

2018-06-28 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



配合「大陸委員會組織法」完成立法，行政院長賴清德已核定，「大陸委員會組織法」自今年7月2日施行。「行政院大陸委員會」這個名稱將走入歷史，更名為「大陸委員會」。

7月2日以後，陸委會的「特任副主委」也將走入歷史。陸委會的副主委將有2名政務官、1名常務文官共3人，不再設「特任副主委」。

陸委會表示，未來2位政務副主委，其中1位由現任副主委兼發言人邱垂正續任，另外一位政務副主委將借調清華大學社會學研究所所長陳明祺；陸委會主秘、海基會前發言人李麗珍則成為陸委會創會以來第一位常務副主委。

為配合「大陸委員會組織法」施行，行政院會今天將討論廢止「行政院大陸委員會組織條例」，函請立法院審議。

此次立法，除了把陸委會摘掉組織名稱中多餘的「行政院」帽子，民進黨立委羅致政解釋說，原本陸委會共有1位特任主委，3位副主委（1位特任副主委、2位政務副主委），變成主委和特位副主委都是「特任」，兩人權責可能有衝突；新法三讀後，改為2位政務副主委、1位常務副主委，可讓陸委會組織回歸到常態。

此外，文化部「衛武營國家藝術文化中心」將在10月開幕，今天行政院會將由文化部報告「衛武營國家藝術文化中心興建計畫推動情形」。

今天院會還有教育部報告「新南向人才培育計畫成果報告與未來策進方向」，以及農業委員會函送我國與吉里巴斯簽署之「中華民國（台灣）政府與吉里巴斯共和國政府漁業合作瞭解備忘錄」。